Як наслідок, влітку Довбик перебрався в Болонью на правах оренди. Проте і там Артем поки не має місця в основі, адже Доменіко Тедеско віддавав перевагу Роберто Пікколі, повідомляє 24 Канал.

Чи стане Довбик основним у Болоньї

Проте наставник несподівано був звільнений вже після чотирьох ігор в Серії А. Новим тренером Болоньї став інший італієць Раффаеле Палладіно.

Експерт з італійського футболу Юрій Шевченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу прокоментував ситуацію в Болоньї. Журналіст оцінив шанси Довбика стати основним у своєму клубі.

Для Артема Довбика навряд чи щось змінюється. Як і Тедеско, Палладіно гратиме в одного нападника, тож конкуренція з Пікколі залишається. Обидва поки не в найкращій фізичній формі. Обидва мають шанс на те, щоб стати основним. Для Довбика дуже важливо гарно показати себе під час паузи, щоб на момент відновлення чемпіонату вже мати однакові стартові умови з Пікколі, а не бути тим, хто може лише вийти на заміну,

– заявив Шевченко.

Як Болонья стартувала

Зазначимо, що після п'яти турів Болонья має у своєму активі лише два бали та посідає 18-ту сходинку в чемпіонаті Італії. Довбик же зіграв у перших трьох іграх.

Українець кожного разу виходив на заміну та встиг оформити один гол у ворота Сассуоло. Проте після цього Довбик отримав травму, через яку випав із заявки збірної України.

Артем пропустив дві зустрічі Болоньї в Серії А, але вже повернувся до тренувань у загальній групі. Нагадаємо, що протягом найближчого збору Україна зіграє чотири матчі в Лізі націй.