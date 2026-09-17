Супруга флангового защитника Боруссии из Менхенгладбаха и сборной Украины показала, как семья проводит время в Германии. О том, что происходит в семье Ефима Конопли, пишет 24 Канал.

Что Анастасия Конопля показала в соцсетях

Вторая половинка украинского футболиста, которая недавно получила в подарок дорогой автомобиль Porsche 911 Carrera GTS, показала в инстаграме семейную повседневную жизнь.

Жизнь,

– подписала пост одним словом Анастасия Конопля.

Отметим, что фото все же получились довольно разнообразными. Нашлось место прогулкам с дочерью, посещению домашнего матча Боруссии и даже дегустации традиционной украинской кухни.

Напомним, что Ефим женился на своей возлюбленной 9 марта 2022 года, а в декабре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Анна-Аврора.

Как идут дела у Конопли в чемпионате Германии

Летом Ефим Конопля сменил клуб. 27-летний футболист перешел из Шахтера в "Боруссию" (Менхенгладбах). На новом месте футболист получил зарплату примерно от 85 до 90 тысяч евро в месяц после уплаты налогов.

Пока у украинца не было реальных шансов проявить себя в немецком чемпионате. В июле, в первом же спарринге в составе новой команды, защитник получил травму внутренней связки колена.