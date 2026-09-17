Дружина флангового захисника Боруссії з Менхенгладбаха та збірної України показала, як родина проводить час у Німеччині. Про те, що відбувається у сім’ї Юхима Коноплі, пише 24 Канал.

Що Анастасія Конопля показала у соцмережах

Друга половинка українського футболіста, яка нещодавно отримала у подарунок коштовний автомобіль Porsche 911 Carrera GTS, показала у інстаграм сімейну рутину.

Життя,

– підписала пост одним словом Анастасія Конопля.

Зазначимо, що фото усе ж вийшли доволі різноманітними. Знайшлось місце прогулянкам з донькою, відвідуванню домашнього матчу Боруссії та навіть куштуванню традиційної української кухні.

Нагадаємо, що Юхим одружився зі своєю коханою 9 березня 2022 року, а в грудні того ж року у пари народилась донька, якій дали ім'я Анна-Аврора.

Як йдуть справи Коноплі у чемпіонаті Німеччини

Влітку Юхим Конопля змінив клубну прописку. 27-річний футболіст перебрався з Шахтаря у Боруссію (Менхенгладбах). На новому місці роботу футболіст отримав зарплату орієнтовно від 85 до 90 тисяч євро на місяць після сплати податків.

Поки українець не мав практичних шансів проявити себе у німецькому чемпіонаті. У липні, у першому ж спарингу у складі нової команди, захисник отримав травму внутрішньої зв’язки коліна.