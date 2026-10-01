Среди отсутствующих был и правый защитник Ефим Конопля, который ранее был основным игроком в сборной. В итоге сам футболист использовал эту паузу, чтобы отдохнуть с семьей, как сообщается в инстаграме игрока.

Где отдыхает Конопля

Конопля решил посетить Париж вместе со своей женой Анастасией и маленькой дочерью. Футболист поделился фотографиями на фоне Эйфелевой башни и других достопримечательностей французской столицы.

Мы уже были в Париже, только мы вдвоем. Прогулялись по этим улицам, создали воспоминания и даже не подозревали, что однажды вернемся уже втроем. Вот тот же мост, вот та же любовь, но целая новая глава нашей жизни. Это заставляет нас осознать, насколько драгоценно время на самом деле. Жизнь меняется, дети растут, и годы проходят быстро, но такие моменты остаются с нами навсегда. Теперь для нас это Париж для троих,

– написала жена Юхима.

Как Конопля провел время в Париже с семьей:

Напомним, что Конопля летом покинул Шахтер и стал футболистом Боруссии Менхенгладбах. Однако за немецкий клуб Юхим еще не сыграл ни одного матча.

Во время тренировочного сбора правый защитник получил частичный разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена. Конопля продолжает лечить травму, поэтому и не прибыл в сборную Украины.

Напомним, что подопечные Мальдеры стартували в Лиге наций, набрав четыре очка в двух играх. "Сине-желтые" с минимальным счетом обыграли Венгрию, после чего сыграли вничью со счетом 0:0 с Грузией.