Серед недоступних був і правий захисник Юхим Конопля, який раніше був основним у збірній. Зрештою сам футболіст використав цю паузу на відпочинок із родиною, повідомляє інстаграм гравця.

Де відпочиває Конопля

Конопля вирішив завітати до Парижа разом зі своєю дружиною Анастасією та маленькою донькою. Футболіст поділився світлинами на фоні Ейфелевої вежі та інших пам'яток французької столиці.

Ми вже були в Парижі, тільки ми двоє. Прогулялися цими вулицями, створили спогади і не мали уявлення, що одного дня ми повернемося вже втрьох. Той самий міст, та сама любов, але цілий новий розділ нашого життя. Це змушує нас усвідомити, наскільки дорогоцінний час насправді. Життя змінюється, діти ростуть, і роки проходять швидко, але такі моменти залишаються з нами назавжди. Тепер для нас це Париж для трьох,

– написала дружина Юхима.

Як Конопля провів час в Парижі із родиною:

Нагадаємо, що Конопля влітку залишив Шахтар та став футболістом Боруссії Менхенгладбах. Проте за німецький клуб Юхим ще не зіграв жодного матчу.

Під час тренувального збору правий захисник отримав частковий розрив медіальної колатеральної зв'язки правого коліна. Конопля продовжує заліковувати травму, тому і не прибув у збірну України.

Нагадаємо, що підопічні Мальдери стартували в Лізі націй з чотирьох очок в двох іграх. "Синьо-жовті" мінімально здолали Угорщину, після чого розписали нульову нічию з Грузією.