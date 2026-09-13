В середине недели французские СМИ возмутилась игрой центрального защитника в матче Лиги чемпионов. Впоследствии по этой причине Забарный даже не попал в заявку ПСЖ на матч Лиги 1, пишет Le Parisien.

Почему Забарный не сыграет против Бреста

По информации издания, так решил тренер клуба из столицы Франции, а вмешательства посторонних причин в ситуацию не наблюдается.

Забарный "не убеждает с начала сезона", поэтому его не вызвали на выезд в Брест – вместе с Сенни Маюлю. Оба не травмированы и не дисквалифицированы. Энрике еще летом говорил, что из-за плотности состава кто-то каждый раз будет оставаться вне заявки,

– говорится в сообщении.

ПСЖ сыграет с Брестом на выезде 13 сентября. Матч 4-го тура французской Лиги 1 начнется в 21:45 по киевскому времени.

Как складывается сезон для Забарного

После матча в Лиге чемпионов против Слована (6:1), где украинский защитник допустил результативную ошибку, Луис Энрике публично защитил своего подопечного.

Тренер отметил, что ошибки допускают даже лучшие игроки, а он сам также допускал промахи на футбольном поле во время игровой карьеры.

Правда, это не повлияло положительно на игровое время Ильи. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он еще не принимал участия. Помимо матча первого тура евротурнира, Забарный сыграл в августе, когда ПСЖ уступил Лансу (0:1) в матче за Суперкубок Франции.