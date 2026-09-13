Посеред тижня французькі ЗМІ обурила гра центрбека у матчі Ліги чемпіонів. Згодом, з цієї причини, Забарний опинився навіть поза заявкою ПСЖ на матч Ліги 1, пише Le Parisien.

Чому Забарний не зіграє проти Бреста

За повідомленням видання, так вирішив тренер клубу зі столиці Франції, а втручання сторонніх причин у ситуацію не спостерігається.

Забарний "не переконує з початку сезону", тому його не викликали на виїзд до Бреста – разом із Сенні Маюлю. Обидва не травмовані й не дискваліфіковані. Енріке ще влітку казав, що через щільність складу хтось щоразу лишатиметься поза заявкою,

– йдеться у дописі.

ПСЖ зіграє з Брестом на виїзді 13 вересня. Поєдинок 4 туру французької Ліги 1 розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Як складається сезон для Забарного

Після матчу у Лізі чемпіонів проти Слована (6:1), де український захисник припустився результативної помилки, Луїс Енріке публічно захистив підопічного.

Тренер зазначив, що помилок припускаються навіть найкращі гравці, а він також допускав огріхи на футбольному полі під час ігрової кар’єри.

Щоправда, це не вплинуло позитивно на ігровий час Іллі. В поточному розіграші чемпіонату Франції він участі ще не брав. Окрім матчу першого туру євротурніру Забарний зіграв у серпні, коли ПСЖ програв Лансу (0:1) поєдинок за Суперкубок Франції.