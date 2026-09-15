Недавно завершился первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир прошел в новом формате, а его участники боролись за рекордные призовые, сообщает 24 Канал.

Магучих завоевала историческое золото

Уже в первый день соревнований определилась победительница в женских прыжках в высоту. Ею стала украинка Ярослава Магучих, которая пополнила свою коллекцию наград еще одним особенным трофеем.

Для победы Магучих преодолела планку на высоте 1,99 метра. Эту высоту украинская легкоатлетка взяла со второй попытки, чего оказалось достаточно для первого места.

После завоевания победы Ярослава попыталась преодолеть 2,04 метра. Однако ни одна из трех попыток украинки не увенчалась успехом.

Таким образом, Магучих стала первой в истории чемпионкой мира в этом формате соревнований. За триумф на турнире украинка получила 150 тысяч долларов.

После завершения выступления Ярослава в своем TikTok похвасталась завоеванным трофеем абсолютного чемпионата мира. Победа позволила украинке на мажорной ноте завершить сезон.

Магучих о выступлениях и войне

Мировая рекордсменка ранее неоднократно говорила о сложностях, с которыми сталкиваются украинские спортсмены из-за полномасштабной войны России против Украины.

Магучих осуждала решения спортивных федераций, которые разрешили спортсменам из России и Беларуси возвращаться на международные соревнования. Украинка называла это "безумием", подчеркивая, что ситуация из-за войны для Украины не изменилась.

Ярослава также рассказывала, что хотела бы тренироваться дома, в Украине, однако постоянная угроза со стороны России вынуждает ее находиться вдали от родных.