Нещодавно завершився перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Турнір відбувся у новому форматі, а його учасники змагалися за рекордні призові, передає 24 Канал.

Магучіх здобула історичне золото

Уже в перший день змагань визначилася переможниця жіночих стрибків у висоту. Нею стала українка Ярослава Магучіх, яка додала до своєї колекції нагород ще один особливий трофей.

Для перемоги Магучіх підкорила планку на висоті 1,99 метра. Цю висоту українська легкоатлетка взяла з другої спроби, чого виявилося достатньо для першого місця.

Після оформлення перемоги Ярослава спробувала взяти 2,04 метра. Однак жодна з трьох спроб українки не стала успішною.

Таким чином, Магучіх стала першою в історії чемпіонкою світу в цьому форматі змагань. За тріумф на турнірі українка отримала 150 тисяч доларів.

Після завершення виступу Ярослава у своєму тіктоці похизувалася здобутим трофеєм абсолютного ЧС. Перемога дозволила українці на мажорній ноті завершити сезон.

Магучіх про виступи та війну

Світова рекордсменка раніше неодноразово говорила про складнощі, з якими стикаються українські спортсмени через повномасштабну війну Росії проти України.

Магучіх засуджувала рішення спортивних федерацій, які дозволили спортсменам із Росії та Білорусі повертатися до міжнародних змагань. Українка називала це "божевіллям", наголошуючи, що ситуація через війну для України не змінилася.

Ярослава також розповідала, що хотіла б тренуватися вдома, в Україні, однак постійна загроза з боку Росії змушує її перебувати далеко від рідних.