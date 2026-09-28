Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выбрала аксессуар практически минимального веса. Украинка не меняет свой выбор уже в течение длительного времени, пишет 24 Канал.

Какие часы выбрала Магучих

Речь идет именно о детали гардероба, которая сопровождает спортсменку во время самых важных соревнований в карьере.

Наша олимпийская медалистка носит Omega Aqua Terra Ultra Light за приблизительно 35 000 евро. Они особенны тем, что весят всего 55 граммов – это одни из самых легких спортивных часов Omega. Корпус здесь из титана, и механизм тоже – это вообще первый титановый калибр Omega,

– говорится в сообщении аккаунта cats and watches в Threads.

Отметим, что олимпийскую медаль два года назад в Париже наша землячка завоевала, соревнуясь с этой моделью часов на руке. На протяжении длительного времени Магучих является амбассадором этого швейцарского часового бренда.

Что происходит в карьере Магучих

Несколько недель назад Ярослава Магучих выиграла Абсолютный чемпионат мира в секторе для прыжков в высоту. Впоследствии 22-летняя спортсменка была номинирована на престижную награду от организации European Athletics. Украинка имеет шанс получить ее во второй раз в карьере.

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