Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх обрала аксесуар з практично мінімальною вагою. Українка не змінює свій вибір уже протягом тривалого часу, пише 24 Канал.

Який годинник обрала Магучіх

Мова саме про деталь гардеробу, яка супроводжує спортсменку під час найбільших стартів у кар’єрі.

Наша олімпійська чемпіонка носить Omega Aqua Terra Ultra Light за приблизно 35000 євро. Особливий він тим, що важить всього 55 грамів – це один з найлегших спортивних годинників Omega. Корпус тут із титану, і механізм теж – це взагалі перший титановий калібр Omega,

– йдеться у повідомленні акаунту cats and watches у Threads.

Зазначимо, що олімпійське "золото" два роки тому у Парижі наша землячка здобувала, змагаючись з цією моделлю годинника на руці. Протягом тривалого часу Магучіх є амбасадоркою цього швейцарського бренду годинників.

Що відбувається у кар’єрі Магучіх

Кілька тижнів тому Ярослава Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу у секторі для стрибків у висоту. Згодом 25-річна спортсменка була номінована на престижну нагороду від організації European Athletics. Українка має нагоду здобути її вдруге у кар’єрі.

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