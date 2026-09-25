Для 25-летнего боксера это первый титул чемпиона Европы среди элиты. Его золотая медаль стала первой для мужской сборной Украины на континентальном первенстве с 2019 года, сообщает "Суспильне Спорт".

Алиев не оставил сопернику шансов

Украинец начал выступления на турнире с 1/8 финала, где единогласным решением судей одолел бельгийца Расула Тисаева. В четвертьфинале Алиев победил представителя Азербайджана Малика Хасанова, а в полуфинале разобрался с Александру Параскивой из Молдовы – 5:0.

В финале соперником украинца стал француз Хьюго Гро – трехкратный чемпион Франции и победитель Кубка мира. Алиев с первых секунд пошел вперед и нанес серию точных ударов, после которых у француза появилось рассечение.

Бой после этого продолжался недолго. Рефери остановил поединок уже в первом раунде из-за невозможности Гро продолжать, а Алиев официально одержал досрочную победу.

Первое "золото" Украины за семь лет

Золото Алиева стало первой высшей наградой сборной Украины на чемпионате Европы-2026. Последний раз украинский боксер-мужчина выигрывал континентальное первенство в 2019 году – тогда это удалось Александру Хижняку.

В целом эта медаль стала четвертой для Украины на турнире в Софии: ранее "серебро" завоевала Анна Охота, а "бронзу" – Павел Иллюша. Также как минимум "серебро" в весовой категории 60 кг гарантировал Айдер Абдураимов. Он примет участие в финале в пятницу, 25 сентября, и будет боксировать с представителем Болгарии Радославом Росеновым.

Напомним, чемпионат Европы по боксу проходит в Болгарии. Соревнования посетил легендарный украинский боксер Владимир Кличко, раскритиковав организаторов за допуск россиян с флагом и гимном.