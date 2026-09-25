Для 25-річного боксера це перший титул чемпіона Європи серед еліти. Його золота медаль стала першою для чоловічої збірної України на континентальній першості з 2019 року, повідомляє "Суспільне Спорт".

Алієв не залишив супернику шансів

Українець розпочав виступи на турнірі з 1/8 фіналу, де одноголосним рішенням суддів здолав бельгійця Расула Тисаєва. У чвертьфіналі Алієв переміг представника Азербайджану Маліка Хасанова, а у півфіналі розібрався з Александру Парасківу з Молдови – 5:0.

У фіналі суперником українця став француз Гюго Гро – триразовий чемпіон Франції та переможець Кубка світу. Алієв із перших секунд пішов уперед і провів серію точних ударів, після якої у француза відкрилося розсічення.

Бій після цього продовжувався недовго. Рефері зупинив поєдинок уже у першому раунді через неможливість Гро продовжувати, а Алієв офіційно здобув перемогу достроково.

Перше "золото" України за сім років

Золото Алієва стало першою найвищою нагородою збірної України на чемпіонаті Європи-2026. Востаннє український боксер-чоловік вигравав континентальну першість у 2019 році – тоді це вдалося Олександру Хижняку.

Загалом ця медаль стала четвертою для України на турнірі в Софії: раніше "срібло" здобула Ганна Охота, а "бронзу" – Павло Іллюша. Також щонайменше "срібло" у вазі 60 кг гарантував Айдер Абдураімов. Він візьме участь у фіналі п'ятниці, 25 вересня, і боксуватиме з представником Болгарії Радославом Росеновим.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з Болгарії проходить у Болгарії. Змагання відвідав легендарний український боксер Володимир Кличко, розкритикувавши організаторів через допуск росіян з прапором і гімном.