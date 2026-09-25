Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прибув до Софії як спеціальний гість чемпіонату Європи з боксу. Під час турніру українець відреагував на рішення допустити російських спортсменів до змагань із державною символікою, передає BTV Sport.

Кличко виступив проти російської символіки

У складі збірної Росії на чемпіонаті Європи виступають 20 боксерів. Представники країни-агресорки змагаються під власним прапором, а в разі перемог для них передбачене виконання державного гімну.

Кличко заявив, що не підтримує таке рішення та вважає, що його необхідно переглянути.

Я не задоволений рішенням про те, що російські спортсмени можуть виступати під своїм прапором і чути свій гімн. Стільки спортсменів, дітей, взагалі людей втратили свої життя навіть під час цього турніру. Я проти цього! Мені не подобається, що тут російський прапор. Сподіваюся, що це рішення буде переглянуто!

– сказав Кличко в інтерв'ю болгарському телеканалу.

Українець закликав зберігати санкції

Кличко також висловився за продовження спортивних санкцій проти Росії. На його думку, покарання мають залишатися помітними, оскільки саме вони демонструють ставлення міжнародної спільноти до дій держави.

Мають бути наслідки! Якщо наслідків немає, коли ти чиниш зло в суспільстві, значить, ти його підтримуєш. Суспільство має бачити ці санкції!

– додав колишній чемпіон світу.

Чемпіонат Європи з боксу проходить у Софії. Кличко відвідав турнір у статусі спеціального гостя та поспілкувався з представниками організаторів і спортсменами.

Нагадаємо, у США продовжують розслідувати смерть колишньої нареченої легендарного українського боксера Гайден Панеттьєрі.