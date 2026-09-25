Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прибыл в Софию в качестве специального гостя чемпионата Европы по боксу. Во время турнира украинец отреагировал на решение допустить российских спортсменов к соревнованиям с государственной символикой, сообщает BTV Sport.

Кличко выступил против российской символики

В составе сборной России на чемпионате Европы выступают 20 боксеров. Представители страны-агрессора соревнуются под собственным флагом, а в случае побед для них предусмотрено исполнение государственного гимна.

Кличко заявил, что не поддерживает такое решение и считает, что его необходимо пересмотреть.

Я не доволен решением о том, что российские спортсмены могут выступать под своим флагом и слышать свой гимн. Столько спортсменов, детей, вообще людей потеряли свои жизни даже во время этого турнира. Я против этого! Мне не нравится, что здесь российский флаг. Надеюсь, что это решение будет пересмотрено!

– сказал Кличко в интервью болгарскому телеканалу.

Украинец призвал сохранить санкции

Кличко также высказался за продление спортивных санкций против России. По его мнению, наказания должны оставаться заметными, поскольку именно они демонстрируют отношение международного сообщества к действиям государства.

Должны быть последствия! Если последствий нет, когда ты творишь зло в обществе, значит, ты его поддерживаешь. Общество должно видеть эти санкции!

– добавил бывший чемпион мира.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Софии. Кличко посетил турнир в качестве специального гостя и пообщался с представителями организаторов и спортсменами.

Напомним, в США продолжают расследовать смерть бывшей невесты легендарного украинского боксера Хайден Панеттьери.