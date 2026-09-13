Еще с двумя спортсменками шестое место в секторе для прыжков в высоту разделила Юлия Левченко. Мнения украинской легкоатлетки после соревнований в Будапеште приводит"Суспильне Спорт".

Что сказала Левченко об Абсолютном чемпионате мира

Во время выступления в Венгрии украинская прыгунья взяла высоту 1,86 м, но не сумела преодолеть 1,91 м.

На самом деле было очень круто. Мне очень понравился формат, он был довольно динамичным. Повышение планок тоже было классно. К сожалению, мне не хватило опыта выступлений на соревнованиях, но я чувствовала себя очень хорошо и мне понравилось, потому что не приходится долго ждать в секторе. Участников относительно немного, поэтому соревнования получились интересными и классными,

– отметила Юлия.

Отметим, что Юлия Левченко вернулась к выступлениям в конце августа после разрыва коленной связки, полученного в июне в результате падения. Травма не позволила 28-летней легкоатлетке выступить на чемпионате Европы.

Что такое Абсолютный чемпионат мира

По замыслу организации World Athletics эти соревнования должны стать крупнейшим стартом в четные годы, когда не проводится Олимпиада. Таким образом, каждый год в легкой атлетике будут проходить главные соревнования.

В течение четырехлетнего цикла это будут: два чемпионата мира, Олимпиада и Абсолютный чемпионат мира. Первые соревнования нового формата пройдут с 11 по 13 сентября.

В них принимают участие только топ-8 атлетов в технических дисциплинах и топ-16 – в беговых. Призовой фонд соревнований составляет рекордные 10 миллионов долларов.

В воскресенье, 13 сентября, в сектор для прыжков в высоту выйдет пятый представитель Украины – Олег Дорощук.