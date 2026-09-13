Ще з двома спортсменками шосте місце у секторі для стрибків у висоту поділила Юлія Левченко. Думки української легкоатлетки після змагань у Будапешті наводить "Суспільне Спорт".

Що сказала Левченко про Абсолютний чемпіонат світу

Під час виступу в Угорщині українська стрибунка взяла висоту 1.86 м, але не зуміла подолати 1,91 м.

Насправді було дуже круто. Мені дуже зайшов формат, він був доволі жвавий. Підйом висот теж був класний. На жаль, мені не вистачило настрибаності на змаганнях, але почувалася дуже добре і мені сподобалося, бо не чекаєш довго в секторі. Учасників відносно небагато, тому змагання вийшли цікаві та класні,

– зазначила Юлія.

Зазначимо, що Юлія Левченко повернулась до виступів наприкінці серпня, після отриманого у червні розриву коліної зв’язки у наслідок падіння. Травма не дала 28-річній легкоатлетці виступити на чемпіонаті Європи.

Що таке Абсолютний чемпіонат світу

За задумом організації World Athletics ці змагання мають стати найбільшим стартом у парні роки, коли немає Олімпіади. Таким чином, кожного року у легкій атлетиці будуть головні змагання.

Протягом чотирирічного циклу це будуть: два чемпіонати світу, Олімпіада та Абсолютний чемпіонат світу. Перші змагання нового типу відбуваються з 11 по 13 вересня.

Участь у них беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 – у бігових. Призовий фонд змагання складає рекордні 10 мільйонів доларів.

У неділю, 13 вересня, у сектор для стрибків у висоту вийде п’ятий представник України – Олег Дорощук.