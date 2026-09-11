Саленко считает, что столичный клуб не может позволить себе столь сложные матчи с командами из низших лиг. Об этом он рассказал сайту "Украинский футбол".

Что сказал Саленко об игре и трансферах Динамо

В четверг, 10 сентября, киевляне победили Ниву в непростом матче 1/16 финала Кубка Украины. Бывшего футболиста Динамо такое выступление против команды из Второй лиги возмутило.

Я откровенно не понимаю, зачем они покупают иностранцев, которых никто не знает? У Динамо куча своих молодых игроков, а они покупают ноунеймов. Не понимаю. Ну, посмотрим… Раньше Динамо команды уровня винницкой Нивы на одной ноге, как говорится, побеждало, а сейчас? Стыдно даже говорить,

– сказал Саленко.

Напомним, что на матч в Виннице было довольно сложно попасть, ведь билеты перепродавали по невероятно завышенным ценам.

Что происходит в Динамо

Напомним, что Динамо провально начало сезон 2025/2026. Киевляне еще в квалификации Лиги конференций вылетели от Карабаха и завершили свой путь в еврокубках.

В свою очередь, в УПЛ киевляне смогли обыграть Верес и Колос, но после этого разгромно проиграли Буковине (0:3) и сыграли в нулевую ничью с ЛНЗ. Сейчас клуб идет шестым, но у него еще есть матч в запасе.

Стало известно, что Динамо может возглавить Эдвард Йорданеску – бывший тренер сборной Румынии, которая обыграла Украину на Евро-2024.