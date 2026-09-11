Саленко вважає, що столичний клуб не може дозволити собі настільки важких поєдинків з командами із нижчих ліг. Про це він розповів для сайту "Український футбол".
Що сказав Саленко про гру та трансфери Динамо
У четвер, 10 вересня, кияни перемогли Ниву у непростому матчі 1/16 фіналу Кубка України. Колишнього футболіста Динамо такий виступ проти команди з Другої ліги обурив.
Я відверто не розумію, навіщо вони купують іноземців, яких ніхто не знає? У Динамо купа своїх молодих гравців, а вони купують ноунеймів. Не розумію. Ну, подивимося… Раніше Динамо команди рівня вінницької Ниви на одній нозі, як то кажуть, перемагало, а зараз? Соромно щось і говорити,
– сказав Саленко.
Нагадаємо, що на матч у Вінниці було доволі важко потрапити, адже квитки перепродавали з неймовірно завищеними цінами.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Що відбувається в Динамо
Нагадаємо, що Динамо провально розпочало сезон 2025/2026. Кияни ще у кваліфікації Ліги конференцій вилетіли від Карабаха та завершили свій єврокубковий шлях.
У свою чергу в УПЛ кияни змогли обіграти Верес та Колос, але після цього розгромно програли Буковині (0:3) та розписали нульову нічию з ЛНЗ. Наразі клуб йде шостим, але ще має матч в запасі.
Стало відомо, що Динамо може очолити Едвард Йорданеску – колишній тренер збірної Румунії, яка обігрувала Україну на Євро-2024.