Подопечные Энцо Марески выиграли четыре матча подряд после поражения в матче за Суперкубок Англии от Арсенала (0:3). О том, где телезрителям смотреть их матч на стадионе "Олд Траффорд", пишет 24 Канал.

Где смотреть Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

К игре обе команды подошли после побед в прошлом туре, но если "красные дьяволы" набрали всего 4 очка после трех туров, то "горожане" – все 9.

Стартовый свисток в Манчестере прозвучит в воскресенье, 13 сентября, в 18:30 по киевскому времени. Официальную онлайн-трансляцию матча для зрителей в Украине покажет Setanta Sports.

Поединок будет доступен по подписке на платформу этого медиасервиса, а также на телеканале Setanta Sports на MEGOGO и Киевстар ТВ.

Как ранее Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити играли друг с другом

Первый матч между этими командами был сыгран почти 135 лет назад – 3 октября 1891 года. Тогда Юнайтед победил со счетом 5:1 в стартовом раунде квалификации Кубка Англии.

По общему балансу побед также лидируют "дьяволы" – 81 против 55 у соперника. В прошлом сезоне команды играли друг с другом только в чемпионате. Сначала лучше выглядели подопечные Гвардиолы (3:0), а затем победили футболисты Юнайтед.

Оба раза чемпион определялся в домашних матчах. На данный момент после трех туров с абсолютным показателем, кроме команды Марески, идет также Арсенал – действующий чемпион.