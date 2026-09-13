Підопічні Енцо Марески виграли чотири матчі поспіль після поразки у грі за Суперкубок Англії від Арсенала (0:3). Про те, де телеглядачам шукати їх матч на стадіоні "Олд Траффорд", пише 24 Канал.

Де дивитись Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

До гри обидва колективи підійшли після перемог у минулому турі, але якщо "червоні дияволи" набрали лише 4 очки після трьох турів, "містяни" – усі 9.

Стартовий свисток у Манчестері прозвучить у неділю, 13 вересня, о 18:30 за київським часом. Офіційну онлайн-трансляцію матчу для глядачів в Україні покаже Setanta Sports.

Поєдинок буде доступним за підпискою на платформу цього медіасервісу, а також на телеканалі Setanta Sports на MEGOGO та Київстар ТБ.

Як раніше Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті грали між собою

Перший матч між цими командами було зіграно майже 135 років тому – 3 жовтня 1891 року. Тоді Юнайтед перемогли з рахунком 5:1 у стартовому раунді кваліфікації до Кубка Англії.

За загальним балансом перемог також ведуть "дяволи" – 81 проти 55 у суперника. Минулого сезону команди грали між собою лише у чемпіонаті. Спочатку кращими були підопічні Гвардіоли (3:0), а згодом перемогли футболісти Юнайтед.

Обидва рази чемпіон визначався у домашніх матчах. Наразі після трьох турів з абсолютним показником, окрім команди Марески, йде також Арсенал – чинний чемпіон.