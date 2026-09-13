Підопічні Енцо Марески виграли чотири матчі поспіль після поразки у грі за Суперкубок Англії від Арсенала (0:3). Про те, де телеглядачам шукати їх матч на стадіоні "Олд Траффорд", пише 24 Канал.
Де дивитись Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті
До гри обидва колективи підійшли після перемог у минулому турі, але якщо "червоні дияволи" набрали лише 4 очки після трьох турів, "містяни" – усі 9.
Стартовий свисток у Манчестері прозвучить у неділю, 13 вересня, о 18:30 за київським часом. Офіційну онлайн-трансляцію матчу для глядачів в Україні покаже Setanta Sports.
Поєдинок буде доступним за підпискою на платформу цього медіасервісу, а також на телеканалі Setanta Sports на MEGOGO та Київстар ТБ.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Як раніше Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті грали між собою
Перший матч між цими командами було зіграно майже 135 років тому – 3 жовтня 1891 року. Тоді Юнайтед перемогли з рахунком 5:1 у стартовому раунді кваліфікації до Кубка Англії.
За загальним балансом перемог також ведуть "дяволи" – 81 проти 55 у суперника. Минулого сезону команди грали між собою лише у чемпіонаті. Спочатку кращими були підопічні Гвардіоли (3:0), а згодом перемогли футболісти Юнайтед.
Обидва рази чемпіон визначався у домашніх матчах. Наразі після трьох турів з абсолютним показником, окрім команди Марески, йде також Арсенал – чинний чемпіон.