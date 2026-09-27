Нашим теннисисткам с первых дней полномасштабного вторжения приходится играть против россиянок и белорусок. Марта Костюк сказала, что произойдет, если им вернут флаги, сообщает 24 Канал.

Какова позиция Марты Костюк в отношении России и Беларуси

Десятая ракетка мира пообщалась с журналистами в Киеве, ведь сейчас она восстанавливается после травмы. Травма запястья не позволила нашей соотечественнице принять участие в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. Этот факт прокомментировала Элина Свитолина.

По словам Марты, потенциальное восстановление полноценного статуса теннисисткам из враждебных стран может стать дополнительной проблемой.

Это будет сложно для меня. Я не знаю, как это будет. Я надеюсь, что, возможно, другие страны будут бойкотировать такое решение или постараются как-то помочь нам в этой ситуации. Если мы останемся одни в этой битве, то нам, к сожалению, не победить,

– сказала Костюк.

Отметим, что все ограничения в отношении представительниц России и Беларуси в теннисе реализуются посредством лишения флага и отстранения сборных от соревнований.

Как складывается карьера Марты Костюк

Этот сезон стал для 24-летней теннисистки прорывным. После US Open, где она заработала неплохой гонорар, Марта впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга. Однако затем стало известно о травме Костюк.

К сожалению, ей также пришлось сняться с турнира WTA 1000 в Пекине, который начнется уже в понедельник, 28 октября.