Нашим тенісисткам доводиться з перших днів повномасштабного вторгнення грати проти росіянок та білорусок. Марта Костюк сказала, що станеться за умови, якщо їм повернуть прапори, передає 24 Канал.

Яка позиція Марти Костюк щодо Росії та Білорусі

Десята ракетка світу поспілкувалась з журналістами у Києві, адже наразі відновлюється від травми. Пошкодження зап’ястя не дозволило нашій землячці взяти участь у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг. Цей факт коментувала Еліна Світоліна.

За словами Марти, потенційне повернення повноцінного статусу тенісисткам з ворожих країн може стати додатковою проблемою.

Це буде складно для мене. Я не знаю, як це буде. Я сподіваюся, що, можливо, інші країни будуть бойкотувати таке рішення чи намагатимуться якось допомогти нам у цій ситуації. Якщо ми будемо самі в цій битві, то нам, на жаль, не перемогти,

– сказала Костюк.

Зазначимо, що усі обмеження щодо представниць Росії та Білорусі у тенісі реалізуються через позбавлення прапора та відсторонення від змагань збірних.

Як складається кар’єра Марти Костюк

Цей сезон є для 24-річної тенісистки проривним. Після US Open, де вона заробила непоганий гонорар, Марта вперше у кар’єрі увійшла до топ-10 світового рейтингу. Однак, потім стало відомо про травму у Костюк.

На жаль, їй також довелось знятись з турніру WTA 1000 у Пекіні, який розпочнеться уже у понеділок, 28 вересня.