После ухода из сборной Украины в апреле этого года Сергей уже дважды попадал в неприятные ситуации. О скандалах с Ребровым Виктор Вацко высказал свое мнение в своем проекте "Вацко On Air".

Что Вацко сказал о залоге за Ермака

Еще в мае стало известно, что Сергей внес залог в размере 30 миллионов гривен за бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновника подозревают в участии в громких коррупционных схемах.

Вацко долго не комментировал этот эпизод, несмотря на постоянные просьбы подписчиков сделать это. В конце концов журналист объяснил, почему так и не поднимал тему отношений Реброва и Ермака.

"Я далек от политики, не разбираюсь в ней, не слежу за какими-то веяниями и тенденциями. Как и любой гражданин Украины, я что-то вижу, читаю, делаю выводы, но обсуждаю это разве что с женой на кухне. Все исключительно для себя. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы и в дальнейшем оставаться очень далеко от украинской политики. Не втягивайте меня, пожалуйста, во внутриукраинский политический процесс", – начал Вацко.



Андрей Ермак поддерживает дружеские отношения с Сергеем Ребровым / фото из инстаграма Реброва

Что касается Реброва и залога за Ермака. Это многих задевает, но я воспринимаю это как поступок друга по отношению к другу. Люди, близкие к процессам, говорят мне, что Ребров и Ермак – действительно хорошие друзья и даже кумовья. Ребров не раз обращался к Ермаку, когда тот занимал должность, с какими-то просьбами. Они касались, в том числе, помощи футболу и деятельности УАФ. И Ермак ее оказывал. А сейчас помощь Реброва понадобилась его другу. Именно это, прежде всего, нужно понимать,

– заявил блогер.

Почему Ребров позволил себе играть с россиянином

Еще один скандал с Ребровым произошел в начале августа. В сеть попало видео, на котором Сергей играет в паддл вместе с бывшим футболистом сборной России Василием Березуцким.

В 2022 году россиянин высказался против войны в Украине и переехал жить в Испанию. Однако в 2025-м на полгода вернулся в страну-террористку и возглавил местный клуб "Урал".

Как Ребров играл с россиянином в паддл: смотреть видео

Сам Ребров уже прокомментировал скандальное видео с Березуцким. Что же касается Вацко, то в этой теме он гораздо жестче разошелся по бывшему тренеру сборной Украины.

"Падель с Березуцким – это какой-то пиз*ец. Даже не знаю, что здесь еще можно добавить. Уже 5 лет УАФ на всех площадках борется, чтобы не допустить легитимизации российского футбола на международном уровне. И в мою голову не укладывается: как Реброву могло прийти такое в голову? Не понимаю, чем он думал. Я даже не исключаю, что Ребров вообще об этом даже не думал и не забивал этим голову. Подумаешь, поболтал с чудаком, который живет по соседству, с которым ты разговариваешь, по сути, на одном языке. Что тут такого?", – говорит Виктор.

Где-то понимаю для себя, что есть так называемый "Батальон Марбельи". Там у всех классная элитная жизнь. Все кайфуют, общаются, едят в ресторанах, пьют вино, играют в падел. И им там всем, по большому счету, пох*й, что происходит где-то далеко от них. Вдали от них украинские воины, которые пятый год сдерживают атаки россиян на передовой. Вдали от них летают "русские" ракеты и дроны. Вдали от них гибнут мирные жители, женщины, дети, разрушаются дома и бизнес,

– отмечает журналист.

Какова репутация Реброва

Кроме того, Вацко высказал свое мнение о репутации Сергея, которая в последнее время испортилась. Он удивился, почему-то он остался на посту вице-президента УАФ.

Более того, журналист ожидал и реакции самой ассоциации на скандал Реброва с Березуцким. При этом он считает, что украинец и в дальнейшем будет дружить с Василием.

Я уверен, что Ребров не может занимать антиукраинскую позицию. Знаю, что он с первых дней полномасштабного вторжения оказывает финансовую помощь ВСУ. Знаю, что многие инициативы по оказанию помощи исходили именно от него. Его не просили, а он сам звонил. Если бы речь шла об обычном человеке, возможно, мы вообще не обратили бы внимания на эту ситуацию. Но нюанс в том, что Сергей Ребров – уже очень необычный человек,

– считает Вацко.

"Он сам хотел быть главным тренером сборной в разгар большой войны. Он сам остался на посту вице-президента УАФ. Как бы это, мягко говоря, странно и нелогично ни выглядело. Я считаю, что этот падел в компании Василия Березуцкого – ошибка Сергея Реброва именно как вице-президента УАФ. Ошибка такого рода в нормальной стране привела бы к отставке. Там, где существует такое понятие, как ответственность и ценность репутации. Но украинский футбол – это отдельная уникальная история", – считает журналист.



Сергей Ребров остается вице-президентом УАФ / фото УАФ

Сергей Ребров за последнее время превратился в одиозную фигуру. Я лично никакой отставки не ожидаю. Все, что касается сотрудничества Сергея Реброва с УАФ, выглядит как-то странно, нелогично и одиозно. Вы видели реакцию УАФ? Никто не видел. Ребров извинился, но реакции УАФ не последовало. Поэтому я не питаю иллюзий. Я уверен, что скандал с Березуцким продолжится. Но сделают так, чтобы никто не попал в объектив камеры,

– подытожил Виктор.

Как Ребров руководил сборной Украины

Ранее свое мнение по поводу скандала с Ребровым высказал бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский. Напомним, что с июня 2023 года Сергей возглавлял национальную команду.

С ней он квалифицировался на Евро-2024, однако на самом турнире не смог выйти из группы. После этого Украина не смогла оформить переход в дивизион А Лиги наций.

А последней каплей перед увольнением стал провал в отборе на ЧМ-2026. "Сине-желтые" заняли второе место в отборочной группе, однако в стыковых матчах уступили Швеции (1:3).

Вместо Сергея новым тренером сборной Украины стал итальянец Андреа Мальдера. Ранее мы рассказывали, какая зарплата у Мальдеры и насколько больше него зарабатывал Ребров.