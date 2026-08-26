Після відходу зі збірної України у квітні цього року Сергій потрапив вже у дві неприємні ситуації. Свою думку щодо скандалів із Ребровим висловив Віктор Вацко у своєму проекті "Вацко On Air".

Що Вацко сказав про заставу за Єрмака

Ще у травні стало відомо, що Сергій вніс заставу у 30 мільйонів гривень за колишнього голову Офісу президента України Андрія Єрмака. Чиновника підозрюють в участі у гучних корупційних схемах.

Вацко довго не коментував цей епізод попри постійні прохання від підписників зробити це. Зрештою журналіст висловився, чому так і не підіймав тему стосунків Реброва та Єрмака.

"Я далекий від політики, не розбираюся в ній, не слідкую за якимись віяннями і тенденціями. Як і будь-який громадянин України, я щось бачу, читаю, роблю висновки, але обговорюю це хіба що з дружиною на кухні. Все виключно для себе. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб залишатися від української політики й надалі дуже далеко. Не втягуйте мене, будь ласка, у внутрішньоукраїнський політичний процес", – розпочав Вацко.



Андрій Єрмак має дружні відносини із Сергієм Ребровим / фото з інстаграму Реброва

Стосовно Реброва і застави за Єрмака. Це багатьох тригерить, але я це сприймаю як вчинок друга щодо друга. Люди, які наближені до процесів, говорять мені, що Ребров і Єрмак – дійсно хороші друзі та навіть куми. Ребров не раз звертався до Єрмака, коли той був на посаді, із якимись проханнями. Вони стосувались в тому числі допомоги футболу та діяльності УАФ. І Єрмак її надавав. А зараз допомога Реброва знадобилася його другу. Саме це насамперед треба розуміти,

– заявив блогер.

Чому Ребров дозволив собі грати з росіянином

Інший скандал із Ребровим трапився на початку серпня. В мережу потрапило відео, на якому Сергій грає у падел разом із колишнім футболістом збірної Росії Василем Березуцьким.

У 2022 році росіянин висловився проти війни в Україні та переїхав жити в Іспанію. Проте у 2025-му на півроку повернувся в країну-терористку та очолив місцевий клуб Урал.

Як Ребров грав із росіянином в падел: дивитися відео

Сам Ребров вже прокоментував скандальне відео із Березуцьким. Що ж стосується Вацка, то в цій темі він куди більш жорстко пройшовся по колишньому коучу збірної України.

"Падел із Березуцьким – це якийсь пиз*ець. Навіть не знаю, що тут ще можна додати. Вже 5 років УАФ на всіх майданчиках бореться, щоб не допустити легітимізації російського футболу на міжнародному рівні. І в моїй голові не вкладається: як Реброву могло прийти таке в голову? Не розумію, чим він думав. Я навіть не виключаю, що Ребров взагалі про це навіть не думав і не забивав цим голову. Подумаєш, падел із чудаком, який живе по сусідству, з яким ти розмовляєш, по суті, однією мовою. Що тут такого?", – каже Віктор.

Десь розумію для себе, що є так званий "Батальйон Марбелья". Там у всіх класне елітне життя. Усі балдіють, спілкуються, їдять у ресторанах, п’ють вино, грають у падел. І їм там усім за великим рахунком пох*й, що відбувається десь далеко від них. Далеко від них українські воїни, які п’ятий рік стримують атаки росіян на передовій. Далеко від них літають "руські" ракети й дрони. Далеко від них гинуть цивільні люди, жінки, діти, нищиться житло та бізнес,

– наголошує журналіст.

Яка репутація у Реброва

Крім того, Вацко висловив свою думку щодо репутації Сергія, яка останнім часом зіпсувалась. Він здивувався, чому той залишився на посаді віцепрезидента УАФ.

Ба більше, журналіст очікував і реакції самої асоціації на скандал Реброва із Березуцьким. При цьому він вважає, що українець і надалі продовжить товаришувати із Василем.

Я впевнений, що Ребров не може мати антиукраїнської позиції. Знаю, що він із перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ фінансово. Знаю, що багато ініціатив у допомозі йшло саме від нього. Не його просили, а він сам дзвонив. Якби ми говорили про звичайну людину, може б ми взагалі не звертали уваги на ситуацію. Але нюанс у тому, що Сергій Ребров уже дуже незвичайна людина,

– вважає Вацко.

"Він сам хотів бути головним тренером збірної у розпал великої війни. Він сам залишився на посаді віцепрезидента УАФ. Як би це, м’яко кажучи, дивно й алогічно не виглядало. Я вважаю, що цей падел у компанії Василя Березуцького – помилка Сергія Реброва саме як віцепрезидента УАФ. Помилка такого роду в нормальній країні призвела б до відставки. Там, де є таке поняття, як відповідальність і цінність репутації. Але український футбол – це окрема унікальна історія",– думає журналіст.



Сергій Реброва залишаєтся віцепрезидентом УАФ / фото УАФ

Сергій Ребров за останній час перетворився на одіозну постать. Я особисто ніякої відставки не очікую. Все, що стосується співпраці Сергія Реброва з УАФ, виглядає якось дивно, алогічно й одіозно. Ви бачили реакцію УАФ? Ніхто не бачив. Ребров вибачився, але реакції УАФ не було. Тому я ілюзіями не живу. Я впевнений, що падел із Березуцьким продовжиться. Але зроблять так, щоб не потрапити нікому на камеру,

– підсумував Віктор.

Як Ребров керував збірною України

Раніше свою думку щодо скандалу з Ребровим висловив колишній пресаташе збірної України Олександр Гливинський. Нагадаємо, що з червня 2023 року Сергій очолював національну команду.

Із нею він кваліфікувався на Євро-2024, проте на самому турнірі не зміг вийти з групи. Після цього Україна не змогла оформити підвищення у дивізіон А Ліги націй.

А останньою краплею перед звільненням став провал у відборі на ЧС-2026. "Синьо-жовті" посіли другу сходинку у відбірковій групі, проте у стикових матчах програли Швеції (1:3).

Замість Сергія новим тренером збірної України став італієць Андреа Мальдера. Раніше ми розповідали, яка зарплата у Мальдери та наскільки більше до нього заробляв Ребров.