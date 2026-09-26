Дебютный матч Зинедина Зидана во главе сборной Франции состоялся на стадионе турецкого клуба Коджаэлиспор. О матче первого тура Лиги наций 2026/27 рассказывает 24 Канал.

Как сыграли сборные Турции и Франции

В первом тайме голевых моментов у команд было немного. Пожалуй, лучшим моментом стал удар Килиана Мбаппе из пределов штрафной площади хозяев после удачной передачи от Майкла Олисе – чуть мимо штанги.

Турция – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе 54

Вторую половину матча активнее начали турки, которые создали несколько неплохих моментов у ворот Майка Меньяна. Именно эта активность и сыграла с хозяевами злую шутку.

На 54-й минуте подопечные Зидана сумели прервать выход Турции из обороны в атаку, а затем действовали по привычной комбинации: пас от Олисе и на этот раз точный удар от Мбаппе – 0:1.

Обзор матча Турция – Франция от MEGOGO: смотрите видео

Голевой эпизод стал для гостей также и большой проблемой. Лидер мадридского Реала почувствовал проблемы с задней поверхностью бедра и на 59-й минуте покинул поле.

Далее команды создали по несколько интересных моментов, но голов больше не было – минимальная победа Франции.

Что дальше для команд

Франция уже во понедельник, 28 сентября, сыграет выездной матч против Бельгии. Матч начнется в 21:45. Автора гола в ворота Турции в следующей игре не будет, ведь Мбаппе улетел в Мадрид на обследование и, возможно, восстановление после травмы.

Турция в параллельном матче встретится с Италией, которая является родиной ее тренера Винченцо Монтеллы.

Напомним, что свой первый матч в турнире итальянцы проиграли.