Дебютний поєдинок Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції відбувався на стадіоні турецького клубу Коджаеліспор. Про матч першого туру Ліги націй 2026/27 розповідає 24 Канал.

Як зіграли збірні Туреччини та Франції

У першому таймі гольових нагод у команд було небагато. Напевно найкращим моментам став удар Кіліана Мбаппе з-меж карного майданчика господарів після вдалої передачі від Майкла Олісе – трохи повз стійку.

Туреччина – Франція – 0:1

Гол: Мбаппе 54

Другу половину матчу активніш розпочали турки, які створили кілька непоганих підходів до воріт Майка Меньяна. Саме ця активність і зіграла з домашньою командою злий жарт.

На 54 хвилині підопічні Зідана зуміли перервати вихід Туреччини з оборони в атаку, а згодом діяли за звичною комбінацією: пас від Олісе і цього разу точний удар від Мбаппе – 0:1.

Огляд матчу Туреччина – Франція від MEGOGO: дивіться відео

Гольовий епізод став для гостей також і великою проблемою. Лідер мадридського Реала відчув проблеми із задньою поверхнею стегна і на 59 хвилині покинув поле.

Далі команди створили по кілька цікавих епізодів, але голів більше не було – мінімальна перемога Франції.

Що далі для команд

Франція уже у понеділок, 28 вересня, зіграє виїзний матч проти Бельгії. Матч розпочнеться о 21:45. Автора забитого гола у ворота Туреччини в наступній грі не буде, адже Мбаппе полетів до Мадриду на обстеження і, можливо, відновлення від травми.

Туреччина у паралельному матчі зійдеться з рідною для свого тренера Вінченцо Монтелли Італією.

Нагадаємо, що свій перший поєдинок у турнірі італійці програли.