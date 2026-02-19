"Зарплата" для Галущенка: слідчі підрахували, скільки Міндіч платив ексміністру енергетики

Розслідування справи корупції в енергетиці та причетності до махінацій колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка триває. Зокрема з'явилася інформація про те, яку суму грошей йому перераховувало угруповання Міндіча.

Про таке під час судового засідання щодо запобіжного заходу Галущенку розповів прокурор САП.

Актуально Платив 130 доларів за ніч: Галущенко розповів, як жив у будинку посіпаки Януковича Захарченка

Скільки грошей отримав Галущенко за махінації в енергетиці?

Згідно з матеріалами слідства, протягом грудня 2020 – червня 2025 року до "бек-офісу" злочинної організації Міндіча-Цукермана надійшло понад 112,5 мільйона доларів. З цієї суми 9 мільйонів доларів перерахували Галущенку як його "зарплату".

Гроші надсилали з київського офісу до Швейцарії, де проживає родина ексміністра. До речі, саме туди планував поїхати Галущенко 15 лютого, однак детективи НАБУ зняли його з потяга близько 4-ї ранку, а невдовзі повідомили про підозру.

Зазначимо, що низка безготівкових переказів на рахунок Галущенка включала також такі транзакції:

4 липня 2022 року – 372 тисяч швейцарських франків;

7 липня 2022 року – 388 тисяч євро;

21 липня 2022 року – 576 тися євро;

29 липня 2022 року – 500 тисяч євро;

3 серпня 2022 року – 504,5 тисяч євро;

29 серпня 2022 року – 564 тисяч швейцарських франків;

4 березня 2025 року – 400 тисяч швейцарських франків

Прокурор зазначив, що в гривневому еквіваленті це перевищує 131 мільйон гривень. Крім того, НАБУ та САП за сприяння іноземних колег підтвердили низку переказів. Так, за вказівкою Галущенка з 4 червня по 27 липня 2024 року Івор Омсон поповнив картковий рахунок клієнта фонду на 30 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

Куди Галущенко витратив отримані гроші та чи вийде внести заставу?