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      Справа нападу на ромів під Львовом дійшла до суду

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      Справа нападу на ромів поблизу Львова нарешті опинилася в суді. На лаві підсудних – четверо неповнолітніх. Хлопців звинувачують у хуліганстві, втім захисники ромів наполягають, що до справи слід додати і міжнаціональну ворожнечу.

      Засідання провели у закритому режимі через те, що підсудні – неповнолітні.

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      У двох підозрюваних саме закінчився нічний домашній арешт. Тож прокурори мають продовжити їм міру запобіжного заходу. Із цим категорично не погоджуються захисники ромів. Вони кажуть, що розслідувати справу лише за статтею хуліганство недостатньо. Адже тут було ще й міжнаціональне підґрунтя.

      Ми маємо тільки обвинувачення по хуліганству. Тобто звичайне хуліганство. Слідство залишає поза увагою те, що це був злочин, вчинений з мотивів нетерпимості,
      – сказав захисник ромів Дмитро Швець.

      "Ми не визнаємо вказане обвинувачення пред'явлене. Чому? Бо ми жодних активних дій не вчиняли. І жодних засобів заборонених не мали та їх не застосовували", – заявив адвокат підозрюваного Андрій Федечко.

      Дізнатись думку самих підозрюваних, ані їх родичів журналістам не вдається. Суд продовжує нічний домашній арешт для двох підсудних. І одразу після засідання вони мовчки втікають із зали суду.

      Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще трьох – серед них і 10-річний хлопчик – зловмисники поранили ножем. Тоді затримали вісьмох підозрюваних, сім з яких – неповнолітні. Усі вони – представники незареєстрованої ультраправої організації "Твереза і зла молодь". За скоєне хлопцям загрожує до 15 років або довічне ув'язнення.

       

      Теги: Новини України Роми Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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