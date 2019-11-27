Справа Садового: під суд прийшли невідомі "протестувальники" – фото, відео

Перед будівлею Антикорупційного суду, де розглядають справу Андрія Садового, зібрались кілька десятків невідомих "протестувальників".

За інформацією кореспондента 24 каналу, перед початком суду поліція повідомляла, що було три офіційних подання на проведення акцій – дві акції відбуваються на підтримку Андрія Садового, одна – проти.

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Журналісти намагались поспілкуватись з "протестувальниками", які виступають проти мера Львова, та дізнатись, яку організацію вони представляють та чому прийшли під суд. Однак жодної конкретики від них не вдалось почути.

Окрім цього, на "протест" прийшли люди у камуфляжній формі, які представили себе ветеранами АТО. Один із них відповів, що він від всеукраїнського об’єднання, однак, назву якого не зміг пригадати.

За нашою інформацією, молодики у камуфляжній формі є учасниками львівської громадської організації "Об'єднання добровольців", яку очолює Олена Живко. Вона раніше була керівницею "Правого сектора" у Львові. Ця спілка неодноразово потрапляла у гучні скандали, а впродовж 2018 року була причетною до спроби захоплення громадських земель на Львівщині під виглядом безкоштовної роздачі учасникам АТО. Більше про це – читайте у розслідуванні журналістів.



"Протест" під Печерським районним судом

Один з молодиків роздавав "протестувальникам" плакатики із надписами "Афера століття" і "Злодія за ґрати". Однак, всім не вистачило, а тому їх отримав лише перший ряд "мітингарів".



"Протестувальники" під судом у Києві

Що цікаво, люди прийшли з різними проблемами, які взагалі не мають стосунку до справи Андрія Садового. До прикладу, хтось скаржиться на забудови у Львові, хтось на ціни на комуналку і гречку у Києві та співпрацю українських політиків із російськими олігархами.

За попередньою інформацією, так званий мітинг має ознаки замовності.

Дивіться відео, що відбувається під Антикорупційним судом:

У якій справі фігурує Андрій Садовий

21 листопада САП оголосила Андрію Садовому підозру через виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку. У прокуратурі вважають, що міськрада Львова надто дешево продала землю під парк – за 52 мільйони гривень. Справу відкрили ще три роки тому. Тоді ж слідчі проводили обшуки у Львівській міській раді, а самого Садового в липні 2017 року викликали на допит до Києва.



Мер Львова стверджує, що влада просто блокує будівництво індустріального парку, яке може дати Львову тисячі робочих місць. І запевняє, що грошей на заставу – 50 мільйонів гривень – не має.

3 тисячі робочих місць і висока середня зарплата – більше про індустріальний парк у Львові читайте за посиланням