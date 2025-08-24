Адміністрація Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Ця зброя має бути поставлена у нашу країну приблизно за 6 тижнів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Відповідну інформацію виданню надали обізнані джерела.

До теми Пентагон кілька місяців блокує удари України по Росії західною далекобійною зброєю, – WSJ

Що відомо про продаж Україні 3 тисяч ракет ERAM?

Журналісти зазначають, що пакет озброєння на 850 мільйонів доларів США здебільшого фінансують європейські країни, він також містить інші види зброї, окрім авіаційних ракет ERAM. Постачання цієї зброї США відклали до завершення переговорів Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та главою України Володимиром Зеленським.

За даними джерел видання, використання ракет ERAM із дальністю від 240 до 450 кілометрів вимагатиме погодження з Пентагоном.

Офіційно США не оголошували планів щодо нового постачання цих ракет. Однак інше озброєння, які європейські уряди закуповують у Вашингтона, можуть бути передані Україні для застосування всередині її кордонів.

Зокрема, йдеться про системи ППО та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю до 145 кілометрів.

Що відомо про авіаційні ракети ERAM?

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) – це американська універсальна керована ракета, яка входить до системи протиповітряної та протиракетної оборони Aegis. Вона створена на базі сімейства ракет Standard Missile (SM).



Її головна перевага – багатофункціональність. SM-6 може збивати літаки й крилаті ракети, перехоплювати балістичні ракети на завершальному етапі польоту, а також вражати надводні кораблі. Ракета поєднує активну радіолокаційну систему наведення та управління через корабельний радар, що дозволяє їй ефективно діяти на великих відстанях і високих швидкостях.



Дальність дії перевищує 240 кілометрів ураження по повітряних цілях, а швидкість сягає до 3,5 махів (понад 4 200 кілометрів/годину). Це робить SM-6 здатною перехоплювати навіть дуже швидкі цілі. ВМС США використовують її з 2013 року, і з того часу ракета неодноразово модернізувалася, щоб бути ефективною проти нових загроз, включно з гіперзвуковими.



SM-6 запускається з універсальних пускових установок Mk 41 VLS, які стоять на крейсерах та есмінцях класу Aegis. Через свою універсальність її називають ракетою "три в одному" – протиповітряною, протиракетною та протикорабельною одночасно.

