Администрация Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Это оружие должно быть поставлено в нашу страну примерно через 6 недель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Соответствующую информацию изданию предоставили осведомленные источники.

К теме Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по России западным дальнобойным оружием, – WSJ

Что известно о продаже Украине 3 тысяч ракет ERAM?

Журналисты отмечают, что пакет вооружения на 850 миллионов долларов США в основном финансируют европейские страны, он также содержит другие виды оружия, кроме авиационных ракет ERAM. Поставки этого оружия США отложили до завершения переговоров Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

По данным источников издания, использование ракет ERAM с дальностью от 240 до 450 километров потребует согласования с Пентагоном.

Официально США не объявляли планов по новым поставкам этих ракет. Однако другое вооружение, которые европейские правительства закупают у Вашингтона, могут быть переданы Украине для применения внутри ее границ.

В частности, речь идет о системах ПВО и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью до 145 километров.