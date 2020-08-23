Ретро-фото Львова: як виглядали місто та його околиці майже 100 років тому
У добірці ретро-фотографій від Адама Лєнкєвіча можна побачити різні куточки Львова та його околиць. Серед них є навіть Дрогобич і Самбір.
Усі фотографії міста та області були зроблені в період з 1921 року по 1938 рік, пише сайт "Фотографії старого Львова".
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Архівні фото Лєнкєвіча
Про Адама Лєнкєвіча відомо не дуже багато. Він навчався у Львівській Політехніці з 1906 року, на спеціальності інженера. Згодом продовжив навчання на філологічному факультеті Львівського університету імені Яна Казимира.
Костел Бернардинів у Львові / Фото: Адама Лєнкєвіча
Львівський костел єзуїтів / Фото: Адама Лєнкєвіча
Після навчання Лєнкєвіч влаштувався викладачем літератури у Державну технічну школу, де організував курси фотографів для всіх охочих.
Костел парафіяльний у Моршині / Фото: Адама Лєнкєвіча
Дрогобич, церква Святого Юра / Фото: Адама Лєнкєвіча
Через 20 років він очолив Львівське товариство фотографі, а у 1931 році став членом Польського фотоклубу. У 1941 році Адама Лєнкєвіча заарештували та засудили до розстрілу.
Раніше його фотографії використовували як ілюстрації для туристичних путівників. А зараз свілини розповідають, як жив Львів у ті часи, передаючи всю атмосферу старого міста.
Ратуша у Дрогобичі / Фото: Адама Лєнкєвіча
Фотографії Адама Лєнкєвіча були дуже популярними. Сьогодні ж вони допомагають зануритись в історію.
Чорна кам’яниця на площі Ринок у Львові / Фото: Адама Лєнкєвіча