У добірці ретро-фотографій від Адама Лєнкєвіча можна побачити різні куточки Львова та його околиць. Серед них є навіть Дрогобич і Самбір.

Усі фотографії міста та області були зроблені в період з 1921 року по 1938 рік, пише сайт "Фотографії старого Львова".

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Архівні фото Лєнкєвіча

Про Адама Лєнкєвіча відомо не дуже багато. Він навчався у Львівській Політехніці з 1906 року, на спеціальності інженера. Згодом продовжив навчання на філологічному факультеті Львівського університету імені Яна Казимира.



Костел Бернардинів у Львові / Фото: Адама Лєнкєвіча



Львівський костел єзуїтів / Фото: Адама Лєнкєвіча

Після навчання Лєнкєвіч влаштувався викладачем літератури у Державну технічну школу, де організував курси фотографів для всіх охочих.



Костел парафіяльний у Моршині / Фото: Адама Лєнкєвіча



Дрогобич, церква Святого Юра / Фото: Адама Лєнкєвіча

Через 20 років він очолив Львівське товариство фотографі, а у 1931 році став членом Польського фотоклубу. У 1941 році Адама Лєнкєвіча заарештували та засудили до розстрілу.

Раніше його фотографії використовували як ілюстрації для туристичних путівників. А зараз свілини розповідають, як жив Львів у ті часи, передаючи всю атмосферу старого міста.



Ратуша у Дрогобичі / Фото: Адама Лєнкєвіча

Фотографії Адама Лєнкєвіча були дуже популярними. Сьогодні ж вони допомагають зануритись в історію.



Чорна кам’яниця на площі Ринок у Львові / Фото: Адама Лєнкєвіча