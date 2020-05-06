Старі львівські трамваї в історичних фотографіях
Трамвай – це один із найзручніших способів пересування по Львову. Навіть під час карантину трамваї курсували, але в обмеженій кількості. 24 канал пропонує згадати, як виглядав цей вид громадського транспорту у різні часи.
Перший львівський трамвай почав регулярний рух 140 років тому! Колію почали будувати з вулиці Бема в середині 1879 року.
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Переповнений трамвай на перехресті вулиць Личаківської та Винниченка.
Переповнений трамвай, 1946 рік / Фото: Facebook
Трамвай на вулиці Франка / Фото: Facebook
Трамвай на площі Соборній. Фото датовано приблизно 1922 року.
Фіра з конем і трамвайний вагон /Фото: Facebook
Діти з Левандівки приїхали на прогулянку до Кайзервальду у 1930 році. Фото було зроблено на вулиці Святого Петра (зараз – вулиця Мечнікова, кінцева зупинка маршруту №3).
Діти і трамвай / Фото: Facebook
Один з перших 16 львівських трамвайних вагонів у 1894 році. Фото зроблено на вулиці Степана Бандери (тоді – вулиця Леона Сапєги) біля Національного університету "Львівська Політехніка".
Президент міста Едмунд Мохнацький та представник фірми "Сіменс&Гальске" затвердили відрізок лінії від головного вокзалу до Політехніки, це була одна з чотирьох частин трамвайного маршруту Вокзал – Політехніка – Віденсь
Тому регулярний рух електричного трамваю у Львові почався о 6 ранку 31 травня 1894 року, щоб людей звозити на виставку.
Один із перших трамвайних вагонів / Фото: Францішек Рихновскі