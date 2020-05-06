Старі львівські трамваї в історичних фотографіях

Трамвай – це один із найзручніших способів пересування по Львову. Навіть під час карантину трамваї курсували, але в обмеженій кількості. 24 канал пропонує згадати, як виглядав цей вид громадського транспорту у різні часи.

Перший львівський трамвай почав регулярний рух 140 років тому! Колію почали будувати з вулиці Бема в середині 1879 року.

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Переповнений трамвай на перехресті вулиць Личаківської та Винниченка.



Переповнений трамвай, 1946 рік / Фото: Facebook



Трамвай на вулиці Франка / Фото: Facebook

Трамвай на площі Соборній. Фото датовано приблизно 1922 року.



Фіра з конем і трамвайний вагон /Фото: Facebook

Діти з Левандівки приїхали на прогулянку до Кайзервальду у 1930 році. Фото було зроблено на вулиці Святого Петра (зараз – вулиця Мечнікова, кінцева зупинка маршруту №3).



Діти і трамвай / Фото: Facebook

Один з перших 16 львівських трамвайних вагонів у 1894 році. Фото зроблено на вулиці Степана Бандери (тоді – вулиця Леона Сапєги) біля Національного університету "Львівська Політехніка".

Президент міста Едмунд Мохнацький та представник фірми "Сіменс&Гальске" затвердили відрізок лінії від головного вокзалу до Політехніки, це була одна з чотирьох частин трамвайного маршруту Вокзал – Політехніка – Віденсь ка кавярня – Загальна крайова виставка 1894 рік.

Тому регулярний рух електричного трамваю у Львові почався о 6 ранку 31 травня 1894 року, щоб людей звозити на виставку.



Один із перших трамвайних вагонів / Фото: Францішек Рихновскі