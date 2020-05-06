06:20
6 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Старі львівські трамваї в історичних фотографіях

      - Читать новость на русском
      Історичні фото львівських трамваїв
      Історичні фото львівських трамваїв / facebook.com

      Трамвай – це один із найзручніших способів пересування по Львову. Навіть під час карантину трамваї курсували, але в обмеженій кількості. 24 канал пропонує згадати, як виглядав цей вид громадського транспорту у різні часи.

      Перший львівський трамвай почав регулярний рух 140 років тому! Колію почали будувати з вулиці Бема в середині 1879 року. 

      Читайте також Унікальні фото Львова у 1900-х роках

      Переповнений трамвай на перехресті вулиць Личаківської та Винниченка. 


      Переповнений трамвай, 1946 рік / Фото: Facebook


      Трамвай на вулиці Франка / Фото: Facebook

      Трамвай на площі Соборній. Фото датовано приблизно 1922 року.


      Фіра з конем і трамвайний вагон /Фото: Facebook

      Діти з Левандівки приїхали на прогулянку до Кайзервальду у 1930 році. Фото було зроблено на вулиці Святого Петра (зараз – вулиця Мечнікова, кінцева зупинка маршруту №3).


      Діти і трамвай / Фото: Facebook

      Один з перших 16 львівських трамвайних вагонів у 1894 році. Фото зроблено на вулиці Степана Бандери (тоді – вулиця Леона Сапєги) біля Національного університету "Львівська Політехніка". 

      Президент міста Едмунд Мохнацький та представник фірми "Сіменс&Гальске" затвердили відрізок лінії від головного вокзалу до Політехніки, це була одна з чотирьох частин трамвайного маршруту Вокзал – Політехніка – Віденська кавярня – Загальна крайова виставка 1894 рік.

      Тому регулярний рух електричного трамваю у Львові почався о 6 ранку 31 травня 1894 року, щоб людей звозити на виставку.


      Один із перших трамвайних вагонів / Фото: Францішек Рихновскі

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Історія Новини Львова Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Новини про коронавірус 5 травня: українські ліки випробують на пацієнтах, як гуляти в парках
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 травня: українські ліки випробують на пацієнтах, як гуляти в парках
      Соломія Ніколайчук
      Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      5 травня , 22:00 Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      Олександр Коваленко