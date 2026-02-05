Ворог сильно панікує: військовий оглядач розкрив, як відключення Starlink вдарило по Росії

Пропагандисти повідомляють про масове відключення Starlink у російських підрозділах. Це сталося після повідомлення українського Міноборони, в якому попередили, що працюватимуть лише верифіковані термінали.

Варто розуміти, що Starlink працював на окупованих територій, куди літали наші дрони. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зауваживши, що супутникова мережа дає суттєві переваги у побудові зв'язку.

Читайте також У Зеленського розповіли деталі, як домовились з Маском про Starlink

Які нові проблеми виникнуть у росіян?

Починаючи з 2022 року росіяни суттєво розвинули зв'язок. Він перейшов зі старого радянського польового телефону до різноманітних Wi-Fi мереж, а згодом до супутникового. Саме Starlink надає можливість стабільного зв'язку.

"Росіяни цим користувалися, а зараз у них паніка. Відключення Starlink навіть зупинило низку наступальних операцій, або принаймні штурмів на деяких напрямках. Про це сказав радник міністра оборони. Безперечно, для них це серйозна втрата", – наголосив військовий оглядач.

Зверніть увагу! Зв'язок через Starlink був потрібен ворогу для обміну даними та управління. Павло Лакійчук підкреслив, що обмеження роботи може призвести до втрати керованості у російських підрозділах. Втім варто очікувати й хитрощів. Окупанти можуть використати чужі або неправильно зареєстровані термінали.

Найважливіше у цій ситуації – стратегічна втрата Росії. Адже вони точно не очікували, що Україна зможе так швидко розв'язати проблему. Від першого повідомлення про дрони зі Starlink і до їхнього блокування – пройшов лише тиждень.

Противник вкотре показав свою неготовність до швидких процесів, а відключення терміналів стало для нього дуже поганою новиною.

Відключення Starlink у росіян: що сталося?