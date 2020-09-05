Вулицями Києва проїхались 90 кабріолетів в рамках першого в Україні фестивалю автівок з відкидним верхом. Організатори розповіли, що ідея створити таке дійство виникла тоді, коли їхній бізнес постраждав від карантинних обмежень.

У такий спосіб вони вирішили відвернути себе та оточуючих від пандемії і підняти всім настрій., повідомляє 24 канал.

Важливо Zaxidfest перенесли на 2021 рік: скандальна заява

На автопробіг приїхали такі кабріолети:

Ferrari;

Mustang;

Rolls-Royce

Mercedes.

В кінці автопробігу машини зібрались на стоянці одного зі столичних торговельних центрів. Там шоу завершилось масштабною вечіркою. Карантинні правила не порушували – кожен водій танцював біля свого авто.



На фестивалі були і раритетні авто / Фото 24 канал

"Ми почали шукати власників кабріолетів по місту. Крім основних рекламних засобів, ми шукали людей ще – просто їздили по місту, ловили кабріолети. Запрошували їх особисто, вставляли листівки під скло", – зауважив співорганізатор фестивалю Роман Мединський.

Учасники фестивалю зазначили, що їм дуже сподобався захід.

Це дуже круто. Тут всі почуваються, як свої. Всі між собою контактують. Неважливо, в кого який автомобіль. В когось Smart, в когось Ferrari, Lamborghini. Всі друзі тут,

– наголосив учасник Дмитро Вронович.



Взяли участь у фестивалі приблизно 90 кабріолетів / Фото 24 канал

Як відбувалось дійство: відео