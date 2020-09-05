У столиці відбувся перший в Україні фестиваль кабріолетів: як все відбувалось – фото, відео
Вулицями Києва проїхались 90 кабріолетів в рамках першого в Україні фестивалю автівок з відкидним верхом. Організатори розповіли, що ідея створити таке дійство виникла тоді, коли їхній бізнес постраждав від карантинних обмежень.
У такий спосіб вони вирішили відвернути себе та оточуючих від пандемії і підняти всім настрій., повідомляє 24 канал.
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На автопробіг приїхали такі кабріолети:
- Ferrari;
- Mustang;
- Rolls-Royce
- Mercedes.
В кінці автопробігу машини зібрались на стоянці одного зі столичних торговельних центрів. Там шоу завершилось масштабною вечіркою. Карантинні правила не порушували – кожен водій танцював біля свого авто.
На фестивалі були і раритетні авто / Фото 24 канал
"Ми почали шукати власників кабріолетів по місту. Крім основних рекламних засобів, ми шукали людей ще – просто їздили по місту, ловили кабріолети. Запрошували їх особисто, вставляли листівки під скло", – зауважив співорганізатор фестивалю Роман Мединський.
Учасники фестивалю зазначили, що їм дуже сподобався захід.
Це дуже круто. Тут всі почуваються, як свої. Всі між собою контактують. Неважливо, в кого який автомобіль. В когось Smart, в когось Ferrari, Lamborghini. Всі друзі тут,
– наголосив учасник Дмитро Вронович.
Взяли участь у фестивалі приблизно 90 кабріолетів / Фото 24 канал
Як відбувалось дійство: відео