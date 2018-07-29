Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня

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Страшні спогади Скнилівської трагедії

Виямку на асфальті від крила літака і досі видно. А місце, в яке залетів Су-27 так нічим й не поросло. Щороку на летовище із села Семенівка на Львівщині приїздить і Богдан Онищак з дружиною. В той трагічний день тут були їхні найрідніші.

"То було 16 років, але для мене це як страшний сон, який певно не закінчиться ніколи. Це була субота, був гарний сонячний день, зібралася вся сім’я вдома. Я раненько поїхав на роботу, лишивши всіх здоровими та веселими, а через декілька годин я їх забрав в трунах. Загинули всі: два сина, невістка, внучка, якій було 11 місяців", – розповів батько загиблих Богдан Онищак.

Дивіться відео про роковини Скнилівської трагедії

Понад мільйон українців не знають, що хворіють на гепатит

За статистикою приблизно 50 тисяч українців хворіють на гепатити. А от більше мільйона навіть не знають про те, що мають таку інфекцію. Тоді як нині за допомогою сучасних тест-систем можна легко перевіритись, в домашніх умовах.

Існують ризики, наприклад, коли відвідували стоматолога, чи салон тату, або робили манікюр не своїм, а багаторазовим інструментом і не тільки. Якщо ви маєте підозри і хочете пересвідчитись, що з вами все гаразд, можна навіть не йти до лікаря, а купити тест в аптеці. Ціна стартує від 30 гривень.

Дивіться відео про те, як в домашніх умовах перевіритись на гепатит

Руйнівні зливи в Україні: які регіони постраждали найбільше

Напередодні Україну накрили потужні опади. Без світла залишилися понад сотня населених пунктів у семи областях. У Києві один зруйнований міст, десятки затоплених переходів та вулиць, адже у столиці випала тримісячна норма опадів.

Попри запевняння чиновників, уникнути колапсу зранку не вдалось, адже люди не могли дістатись на роботу через затори. Посадовці ж лише виправдовуються, що інфраструктура міста не пристосована до таких опадів.

Дивіться відео про наслідки руйнівних злив

Біля Мар'їнки бойовики використовують підступну тактику

Біля Мар'їнки бойовики використовують підступну тактику, використовуючи житлові будинки місцевих мешканців, як прикриття для ведення вогню по позиціям українських військових, розуміючи що наші оборонці не будуть стріляти у відповідь.

"По дорозі метрів 150 кутовий дім. Живе чоловік. Часто до нього приходять сепари. У нього там позиції обладнані для СПГ, для ДШК. У нього мішки там закладені", – зазначив військокослужбовець 28 бригади ЗСУ "Оскар".

Дивіться відео про бої біля Мар'їнки

На Черкащині знайшли унікальну знахідку віком 6 тисяч років

На Черкащині археологи натрапили на трипільські гончарні горни. Це стародавні пічки для обпалювання керамічних виробів, вони дуже добре збереглися, можна навіть роздивитися їхню унікальну конструкцію. Майже 100 років науковці шукали схожі будови і тільки нещодавно натрапили на перші у світі гончарні горни.

Дивіться відео про значимість унікальної знахідки для України