У районі Подолу поблизу кінотеатру "Жовтень" вранці 6 липня сталася сутичка зі стріляниною. Ніхто, на щастя, не постраждав, а от затримувати агресивних нападників довелося із застосуванням сили. У відповідь вони намагалися заприскати поліцейських газом.

З'ясувалося, що між компаніями вранці відбувся конфлікт. Двоє чоловіків побили своїх опонентів в суперечці, погрожували та стріляли з пістолета, повідомляють у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Попередня сутичка Масова бійка у Києві: з’явилося відео стрілянини

Під час спілкування з охоронцями порядку чоловіки поводилися агресивно та намагалися вчинити бійку.

Водночас у фейсбук-спільноті Киев Оперативный з'явилися інші подробиці стрілянини: агресори хотіли знешкодити копів і почали розпилювати газ. Однак їхня ідея, за інформацією очевидців, не принесла успіху: чоловіків скували кайданками і затримали.

Затримання агресивних нападників – дивіться відео

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На одного з нападників інспектори склали і протокол, і постанову:

за статтею 185 про злісну непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського

постанову за частиною 1 статті 178 – розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

Сутичка сталася поблизу із кінотеатром "Жовтень" – дивіться карту

Лише нещодавно – 4 липня, масова бійка зі стріляниною сталася на Бесарабській площі. Тоді натовп людей влаштував розбірки зі стріляниною. В результаті перестрілки троє людей отримали травми.