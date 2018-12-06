Стрілянина у Києві: з'ясувалися нові деталі інциденту

У четвер, 6 грудня, у Солом'янському районі Києва невідомі влаштували перестрілку біля супермаркету на вулиці Сурікова. Після інциденту його учасники втекли з місця події.

40-річного водія автомобіля Nissan Тараса поранили у праву ногу. За його словами, нападники стріляли з травматичної зброї.

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Внаслідок обстрілу постраждала й машина: пошкоджено бічне пасажирське і заднє скло. Авто зареєстроване на 57-річну Людмилу Сову.



Машина постраждалого

За даними правоохоронців, невідомі в масках, які стріляли біля "МегаМаркету" перебувають у автомобілі Volvo. Раніше 24 канал повідомляв, що розшукуване авто має характерні прикмети: під переднім бампером срібляста вставка і встановлені протитуманні фари.



Стрілянина у Києві

З'ясувалося, що номера цього авто належать 32-річному мешканцю Бучі Максиму Полюховичу. Та у поліції припустили, що номерні знаки підмінили: є очевидці, які начебто бачили, як їх "пероодягали".

За словами постраждалого, нападники вкрали у нього 50 тисяч євро.

Нагадаємо, інцидент вже прокоментували у поліції Києва. Правоохоронці зазначили, що розшукують чорний автомобіль Volvo XC90 з номерними знаками АІ3348НК.