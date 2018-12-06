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      Стрілянина у Києві: з'ясувалися нові деталі інциденту

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      У четвер, 6 грудня, у Солом'янському районі Києва невідомі влаштували перестрілку біля супермаркету на вулиці Сурікова. Після інциденту його учасники втекли з місця події.

      40-річного водія автомобіля Nissan Тараса поранили у праву ногу. За його словами, нападники стріляли з травматичної зброї.

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      Внаслідок обстрілу постраждала й машина: пошкоджено бічне пасажирське і заднє скло. Авто зареєстроване на 57-річну Людмилу Сову.

      стрілянина у Києві
      Машина постраждалого

      За даними правоохоронців, невідомі в масках, які стріляли біля "МегаМаркету" перебувають у автомобілі Volvo. Раніше 24 канал повідомляв, що розшукуване авто має характерні прикмети: під переднім бампером срібляста вставка і встановлені протитуманні фари.

      стрілянина у Києві
      Стрілянина у Києві

      З'ясувалося, що номера цього авто належать 32-річному мешканцю Бучі Максиму Полюховичу. Та у поліції припустили, що номерні знаки підмінили: є очевидці, які начебто бачили, як їх "пероодягали".

      За словами постраждалого, нападники вкрали у нього 50 тисяч євро. 

      Нагадаємо, інцидент вже прокоментували у поліції Києва. Правоохоронці зазначили, що розшукують чорний автомобіль Volvo XC90 з номерними знаками АІ3348НК.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Києва Поліція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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