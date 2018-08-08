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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Створюй, закохуй, продавай – безкоштовна онлайн-конференція "Content Marketing Day"

27 Читать новость на русском
Content Marketing Day
Content Marketing Day

Хочете навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ним в соціальних мережах?

Тоді вас точно зацікавить цей захід!

17 серпня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену контент-маркетингу "Content Marketing Day". А це означає, що ви зможете почути доповіді від міжнародних експертів-практиків, які поділяться своїми фішками, кейсами та прикладами створення контент-стратегії.

Цього разу вас очікують представники таких великих компаній, як: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats і багато інших.

На конференції ви зможете:

  • дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;
  • зрозуміти, як слід “упаковувати” свою пропозицію;
  • освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;
  • побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;
  • визначити, як домогтися за допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;
  • отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;
  • задати питання спікеру в прямому ефірі.

Конференція буде особливо корисна, якщо ви:

  • маркетолог або інтернет-маркетолог;
  • копірайтер або редактор;
  • SMM/SEO-спеціаліст;
  • власник або адміністратор сайтів;
  • контент менеджер;
  • підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті.

І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець удосконалюйте свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.

Що вас чекає?

  • 8 годин корисної насиченої інформації;
  • 15 спікерів-експертів з унікальними доповідями;
  • тільки актуальні вказівки та рекомендації;
  • подарунки і бонуси від організаторів і партнерів.

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo".

Спонсори: "SendPulse", "Crello", "SE Ranking", "Copywritely".

Вам може бути це цікаво: WebPromoExperts.

Спіши зареєструватися!

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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