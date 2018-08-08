Створюй, закохуй, продавай – безкоштовна онлайн-конференція "Content Marketing Day"
Хочете навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ним в соціальних мережах?
Тоді вас точно зацікавить цей захід!
17 серпня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену контент-маркетингу – "Content Marketing Day". А це означає, що ви зможете почути доповіді від міжнародних експертів-практиків, які поділяться своїми фішками, кейсами та прикладами створення контент-стратегії.
Цього разу вас очікують представники таких великих компаній, як: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats і багато інших.
На конференції ви зможете:
- дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;
- зрозуміти, як слід “упаковувати” свою пропозицію;
- освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;
- побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;
- визначити, як домогтися за допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;
- отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;
- задати питання спікеру в прямому ефірі.
Конференція буде особливо корисна, якщо ви:
- маркетолог або інтернет-маркетолог;
- копірайтер або редактор;
- SMM/SEO-спеціаліст;
- власник або адміністратор сайтів;
- контент менеджер;
- підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті.
І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець – удосконалюйте свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.
Що вас чекає?
- 8 годин корисної насиченої інформації;
- 15 спікерів-експертів з унікальними доповідями;
- тільки актуальні вказівки та рекомендації;
- подарунки і бонуси від організаторів і партнерів.
Як потрапити на конференцію?
Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.
Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo".
Спонсори: "SendPulse", "Crello", "SE Ranking", "Copywritely".
Вам може бути це цікаво: WebPromoExperts.