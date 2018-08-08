Створюй, закохуй, продавай – безкоштовна онлайн-конференція "Content Marketing Day"

Хочете навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ним в соціальних мережах?

Тоді вас точно зацікавить цей захід!

17 серпня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену контент-маркетингу – "Content Marketing Day". А це означає, що ви зможете почути доповіді від міжнародних експертів-практиків, які поділяться своїми фішками, кейсами та прикладами створення контент-стратегії.

Цього разу вас очікують представники таких великих компаній, як: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats і багато інших.

На конференції ви зможете:

дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;

зрозуміти, як слід “упаковувати” свою пропозицію;

освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;

побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;

визначити, як домогтися за допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;

отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;

задати питання спікеру в прямому ефірі.

Конференція буде особливо корисна, якщо ви:

маркетолог або інтернет-маркетолог;

копірайтер або редактор;

SMM/SEO-спеціаліст;

власник або адміністратор сайтів;

контент менеджер;

підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті.

І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець – удосконалюйте свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.

Що вас чекає?

8 годин корисної насиченої інформації;

корисної насиченої інформації; 15 спікерів-експертів з унікальними доповідями;

з унікальними доповідями; тільки актуальні вказівки та рекомендації ;

та ; подарунки і бонуси від організаторів і партнерів.

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo".

Спонсори: "SendPulse", "Crello", "SE Ranking", "Copywritely".

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Спіши зареєструватися!