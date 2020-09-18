В уряді запевнили, що в 2021 році субсидії в Україні сильно урізати не збираються. Проєктом держбюджету виділено 36,6 мільярда гривень на надання субсидій українцям, а це трохи менше ніж було передбачено цьогорічним бюджетом.

Згідно з планом держбюджету на 2021 рік, поданим 18 вересня у Верховну Раду, українців все ж чекають певні скорочення за субсидіями. Про це повідомили глава Мінфіну Сергій Марченко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час телепрограми "Свобода слова з Савіком Шустером", інформує 24 канал.

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Субсидії в проєкті бюджету на 2021 рік: що передбачено

Згідно з проєктом, держава виділить менше грошей для покриття витрат фізичних осіб на комунальні послуги. Зокрема, уряд недофінансує програму субсидій в 2021 році на 1,1% .

. В Мінфіні порівняли цифри щодо субсидій в цьому та наступному році. Цього року скориговані цифри на субсидії – це 37 мільярдів гривень, а наступного – 36,6 мільярдів.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що уряд збільшив розмір мінімальної зарплати та "інші соціальні показники". А це, мовляв, дає можливість певним категоріям громадян оплачувати комунальні послуги самостійно.

Водночас Денис Шмигаль запевнив, що субсидій вистачить на всіх, загальну суму в бюджеті заклали із запасом.

Субсидії мають зменшуватись. Їх природа має зникати. Люди мають заробляти більше грошей і не потребувати субсидій. Такою є наша логіка,

– пояснив прем'єр-міністр.

Він також зауважив, що у випадку потреби, влада знайде звідки взяти гроші та забезпечити субсидіями тих громадян, які цього потребуватимуть.

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Що таке субсидія та хто її отримує? Це допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати. Наразі субсидії отримують близько 4 мільйонів українців.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу​

