На скільки українцям уріжуть субсидії в 2021 році: відповідь Шмигаля та Марченка
В уряді запевнили, що в 2021 році субсидії в Україні сильно урізати не збираються. Проєктом держбюджету виділено 36,6 мільярда гривень на надання субсидій українцям, а це трохи менше ніж було передбачено цьогорічним бюджетом.
Згідно з планом держбюджету на 2021 рік, поданим 18 вересня у Верховну Раду, українців все ж чекають певні скорочення за субсидіями. Про це повідомили глава Мінфіну Сергій Марченко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час телепрограми "Свобода слова з Савіком Шустером", інформує 24 канал.
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Субсидії в проєкті бюджету на 2021 рік: що передбачено
- Згідно з проєктом, держава виділить менше грошей для покриття витрат фізичних осіб на комунальні послуги. Зокрема, уряд недофінансує програму субсидій в 2021 році на 1,1%.
- В Мінфіні порівняли цифри щодо субсидій в цьому та наступному році. Цього року скориговані цифри на субсидії – це 37 мільярдів гривень, а наступного – 36,6 мільярдів.
- Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що уряд збільшив розмір мінімальної зарплати та "інші соціальні показники". А це, мовляв, дає можливість певним категоріям громадян оплачувати комунальні послуги самостійно.
Водночас Денис Шмигаль запевнив, що субсидій вистачить на всіх, загальну суму в бюджеті заклали із запасом.
Субсидії мають зменшуватись. Їх природа має зникати. Люди мають заробляти більше грошей і не потребувати субсидій. Такою є наша логіка,
– пояснив прем'єр-міністр.
Він також зауважив, що у випадку потреби, влада знайде звідки взяти гроші та забезпечити субсидіями тих громадян, які цього потребуватимуть.
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