Субсидії у 2019 році: скільки українців отримають пільги

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко підкреслив, що у 2019 році субсидії отримають 4 мільйони домогосподарств в Україні. При цьому близько 70% з них – це сім'ї, у яких є пенсіонери.

Приблизно стільки ж домогосподарств отримували субсидії і під час минулого опалювального сезону, тобто їх кількість не зміниться, розповів Віталій Музиченко під час свого брифінгу.

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Більшість субсидій будуть монетизованими, тому споживачі будуть отримувати допомогу грошима та самотужки розраховуватися з постачальниками. Водночас українці самі зможуть обрати, у який спосіб їм зручніше отримувати пільги.

Віталій Музиченко також пояснив переваги для споживачів від монетизації субсидій. Мовляв, у випадку, коли з початку нарахування пільг на опалення його у будинку ще не підключили, то споживач зможе залишити гроші собі та витратити на власний розсуд.

Субсидії у період опалювального сезону 2019-2020 років отримуватимуть близько 4 мільйонів домогосподарств. Загалом в Україні є понад 13 мільйонів домогосподарств, тобто пільги отримуватимуть близько 30% українців.



Скільки потрібно витрачати на комуналку, щоб отримати субсидію / інфографіка 24 каналу