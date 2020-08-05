Київського терориста Сухроба Карімова заарештували на два місяці
Печерського районного суд Києва обрав запобіжний захід для Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив відділення "Універсал банку". Суд відправив його під варту на два місяці без права внесення застави.
Про тримання під вартою терориста Сухроба Карімова клопотали слідчі, повідомляє 24 канал. На суді обвинувачений поводився дуже спокійно.
Дізнайтеся Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві
Наступного дня після затримання, 4 серпня, Карімову повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, який створює небезпеку для життя людей.
Санкція статті "Тероризм" передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі СБУ.
Зазначимо: заступник міністра МВС Антон Геращенко раніше обмовився, що у Карімова з 10 років поставлений діагноз олігофренія. Втім правоохоронці пообіцяли покарати його за зокном і без поблажок.
Захоплення відділення банку в БЦ "Леонардо": що відомо
- Інцидент трапився вдень 3 серпня в приміщенні "Універсал банку", що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.
- Близько 12:00 прийшов чоловік, який погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти.
- Добровільно з терористом залишилася керівниця відділення банку.
- Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.
- Вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ і прямий ефір на телеканалах. Вийшовши наживо на деяких телеканалах, Карімов назвав себе на камеру "богом-духом".
- Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Приміром, він вимагав "вбити" російського президента Володимира Путіна.
- До Карімова зайшла група журналістів із камерами. Серед них були і "підставні журналісти": очільниця поліції діалогу Києва і працівник СБУ.
- Зрештою правоохоронці взяти штурмом приміщення банку, звільнили заручницю та схопили терориста.
- Ніхто не постраждав, а вибухівки у "мінувальника" насправді не було.