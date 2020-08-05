Печерського районного суд Києва обрав запобіжний захід для Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив відділення "Універсал банку". Суд відправив його під варту на два місяці без права внесення застави.

Про тримання під вартою терориста Сухроба Карімова клопотали слідчі, повідомляє 24 канал. На суді обвинувачений поводився дуже спокійно.

Дізнайтеся Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві

Наступного дня після затримання, 4 серпня, Карімову повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, який створює небезпеку для життя людей.

Санкція статті "Тероризм" передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі СБУ.

Зазначимо: заступник міністра МВС Антон Геращенко раніше обмовився, що у Карімова з 10 років поставлений діагноз олігофренія. Втім правоохоронці пообіцяли покарати його за зокном і без поблажок.

Про те, як Карімова затримували у прямому ефірі, детально читайте за посиланням.

Захоплення відділення банку в БЦ "Леонардо": що відомо