Адвокат попередив суд про можливі закордонні поїздки Тимошенко у січні та лютому
- Юлія Тимошенко планує робочі поїздки за кордон у січні та лютому, але суд розглядає її справу, що може ускладнити ці поїздки.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді грошової застави.
Юлія Тимошенко в січні та лютому збиралася поїхати за крдон у робочі відрядження. Тепер, коли суд обрав для нородної депутатки запобіжний захід, захист просить врахувати цю потребу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвоката Миколи Титаренка під час засідання суду.
Що сказав захисник Юлії Тимошенко в суді?
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко підозрюється в пропозиції наданні хабаря за голосування у Верховній Раді. 16 січня Вищий антикорупційний суд провів засідання у справі Тимошенко.
Але захист зазначає, що до матеріалів справи варто долучити документи, які підтверджують потребу у виїзді Юлії Тимошенко до США та інших країн для участі в заходах. Їй нібито потрібно виїхати з України двічі: в січні та лютому. Однак через клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Тимошенко не зможе відвідати заплановані заходи.
Суддя взяв до уваги цю потребу й запитав, коли будуть ці заходи. Адвокат відповів, що не найближчим часом. Тоді суд дав відповідь на прохання захисту Юлії Тимошенко.
Тоді давайте спершу вирішимо питання щодо обрання запобіжного, а тоді вже будемо бачити. Бо ще ніхто ніякого рішення не ухвалив,
– зазначив суддя.
Зазначимо! Вищий антикорупційний суд планував обрати Тимошенко запобіжний захід у вигляді грошової застави – 50 мільйонів гривень. Сама нардепка каже, що всі записи, які нібито доводять її провину, є сфальсифікованими.
Що передувало?
НАБУ та САП 14 січня провели обшуки в офісі парламентської фракції "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко, і вручили їй підозру у спробі організувати підкуп народних депутатів для певних голосувань. Це стало першим публічним кроком розслідування цієї кримінальної справи.
Юлія Тимошенко заявила, що напередодні судового розгляду її банківські рахунки заблокували, тому вона не зможе внести заставу, як планувала.
16 січня пройшов суд щодо запобіжного заходу для Тимошенко. Так суд визначив, що вона має сплатити понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. Також вона має носити електронний браслет.
Юлія Тимошенко за рішенням суду тимчасово не може виїжджати з Київської області, має повідомляти суд про зміну місця проживання чи роботи, повинна здати закордонні паспорти та має утримуватися від спілкування з частиною народних депутатів.
Тимошенко заявила, що нардеп Ігор Копитін співпрацював з НАБУ проти неї.