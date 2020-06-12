Під Шевченківським райсудом, де мають обрати запобіжний захід Сергієві Стерненку, сталися сутички. До зали суду намагаються потрапити люди, які заповнили форму про взяття Стерненка на поруки, однак їх не пускали правоохоронці.

Між правоохоронцями і активістами сталося загострення, пише 24 канал. Активісти запалили димові шашки, а поліція запустила сльозогінний газ.

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Люди скандували "Пропустіть!", "Аваков – чорт!". Вони здіймали вгору заповненні паперові форми щодо взяття на поруки Стерненка. Більш радикально налаштовані люди штурмували стіну з правоохоронців.

Зрештою тих, хто взяв Стерненка на поруки, поступово стали запускати до залу суду.

Тим часом на місце прибуло підкріплення правоохоронців.



Підкріплення правоохоронців / Фото Марини Мольки (24 канал)

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Як почалися сутички – дивіться відео

Стерненко спілкується із журналістами