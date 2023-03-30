Суд відмовився призупинити виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври

Представники УПЦ МП звернулись до Господарського суду, бо не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. Однак суд відхилив заяву про забезпечення позову.

Представники Московського патріархату домагались, аби визнати недійсним розірвання договору оренди. Однак міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що суд відмовив у забезпеченні позову.

До речі "Прокльони, погрози, сутички": хронологія виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври

Чому проросійські ченці пішли до суду

Річ у тім, що існує юридичне поняття – забезпечення позову. Якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, то ухвалюють рішення про так звану "паузу" – аби не вчинялося жодних дій до основного рішення суду.

Якби суд зараз забезпечив позов, то могли б зупинити рішення про виїзд представників УПЦ МП. Однак цього не сталось. Таким чином, поки суд не винесе рішення, проросійські попи однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври.

Розірвання договору – законне

Раніше у Мінкульті наголошували, що УПЦ МП має покинути Лавру, попри позов до суду. Приміщення Лаври належать державі. Відтак одностороннє розірвання договору з орендарями майна не потребує погодження другої сторони. Це законно.

Натомість УПЦ МП вдається до юридичних зловживань та намагається виставити ситуацію так, мовляв, територія заповідника перебуває в їхній власності.

Мінкульт теж може звернутись до суду

Керівниця департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин попереджала, якщо представники УПЦ МП й надалі перешкоджатимуть прийому-передачі майна, тоді Мінкульт може звернутись до суду, передає Укрінформ.

З 30 березня на території Нижньої Лаври працюватиме комісія, яка поступово оглядатиме 77 об’єктів, здійснюватиме опис майна та запечатуватиме об’єкти.

Що відомо про виселення УПЦ МП