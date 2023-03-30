Суд отказался приостановить выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Источник:Александр Ткаченко
Представители УПЦ МП обратились в Хозяйственный суд, потому что не хотели покидать территорию Киево-Печерской Лавры. Однако суд отклонил заявление об обеспечении иска.
Представители Московского патриархата добивались, чтобы признать недействительным расторжение договора аренды. Однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что суд отказал в исполнении иска.
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Почему пророссийские монахи пошли в суд
Дело в том, что существует юридическое понятие – обеспечение иска. Если суд удовлетворяет ходатайство для обеспечения иска, то принимают решение о так называемой "паузе" – чтобы не предпринималось никаких действий к основному решению суда.
Если бы суд обеспечил иск, то могли бы остановить решение о выезде представителей УПЦ МП. Однако этого не произошло. Таким образом, пока суд не вынесет решения, пророссийские попы все равно не должны находиться в помещениях Лавры.
Представники Московського патріархату домагались, аби визнати недійсним розірвання договору оренди. Однак міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що суд відмовив у забезпеченні позову.
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Чому проросійські ченці пішли до суду
Річ у тім, що існує юридичне поняття – забезпечення позову. Якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, то ухвалюють рішення про так звану "паузу" – аби не вчинялося жодних дій до основного рішення суду.
Якби суд зараз забезпечив позов, то могли б зупинити рішення про виїзд представників УПЦ МП. Однак цього не сталось. Таким чином, поки суд не винесе рішення, проросійські попи однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври.
Священники УПЦ МП будут оспаривать решения
В УПЦ МП обещают обжаловать решение Хозяйственного суда по аренде Лавры. Говорят, мол, суд "безосновательно" отказал монастырю.
Отказ не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке,
– утверждают в УПЦ МП.
Рассмотрение самого иска назначено на 26 апреля. Похоже, представители Московского патриархата не намерены покидать Лавру, а просто затягивают время.
Расторжение договора – законное
Ранее в Минкульте отмечали, что УПЦ МП должна покинуть Лавру, несмотря на иск в суд. Помещения Лавры принадлежат государству. Следовательно, одностороннее расторжение договора с арендаторами имущества не требует согласования другой стороны. Это законно.
УПЦ МП прибегает к юридическим злоупотреблениям и пытается выставить ситуацию так, мол, территория заповедника находится в их собственности.
Минкульт тоже может обратиться в суд
Руководитель департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин предупреждала, если представители УПЦ МП и дальше будут препятствовать приему-передаче имущества, тогда Минкульт может обратиться в суд, передает Укринформ.
С 30 марта на территории Нижней Лавры будет работать комиссия, которая будет постепенно осматривать 77 объектов, будет производить описание имущества и запечатывать объекты.
Что известно о выселении УПЦ МП
- УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта 2023 года. Перед тем расторгли договор аренды.
- Митрополит Павел Лебедь, которого еще называют "Паша 2Мерседес", заявил, что монахи УПЦ МП не покинут территорию Киево-Печерской Лавры, несмотря на прекращение договора аренды.
- Далее глава УПЦ МП разразился угрозами и проклятиями в сторону власти. Он якобы "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви из Лавры.