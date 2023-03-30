Суд отказался приостановить выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Представители УПЦ МП обратились в Хозяйственный суд, потому что не хотели покидать территорию Киево-Печерской Лавры. Однако суд отклонил заявление об обеспечении иска.

Представители Московского патриархата добивались, чтобы признать недействительным расторжение договора аренды. Однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что суд отказал в исполнении иска.

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Почему пророссийские монахи пошли в суд

Дело в том, что существует юридическое понятие – обеспечение иска. Если суд удовлетворяет ходатайство для обеспечения иска, то принимают решение о так называемой "паузе" – чтобы не предпринималось никаких действий к основному решению суда.

Если бы суд обеспечил иск, то могли бы остановить решение о выезде представителей УПЦ МП. Однако этого не произошло. Таким образом, пока суд не вынесет решения, пророссийские попы все равно не должны находиться в помещениях Лавры.

Представники Московського патріархату домагались, аби визнати недійсним розірвання договору оренди. Однак міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що суд відмовив у забезпеченні позову.

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Чому проросійські ченці пішли до суду

Річ у тім, що існує юридичне поняття – забезпечення позову. Якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, то ухвалюють рішення про так звану "паузу" – аби не вчинялося жодних дій до основного рішення суду.

Якби суд зараз забезпечив позов, то могли б зупинити рішення про виїзд представників УПЦ МП. Однак цього не сталось. Таким чином, поки суд не винесе рішення, проросійські попи однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври.

Священники УПЦ МП будут оспаривать решения

В УПЦ МП обещают обжаловать решение Хозяйственного суда по аренде Лавры. Говорят, мол, суд "безосновательно" отказал монастырю.

Отказ не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке,

– утверждают в УПЦ МП.

Рассмотрение самого иска назначено на 26 апреля. Похоже, представители Московского патриархата не намерены покидать Лавру, а просто затягивают время.

Расторжение договора – законное

Ранее в Минкульте отмечали, что УПЦ МП должна покинуть Лавру, несмотря на иск в суд. Помещения Лавры принадлежат государству. Следовательно, одностороннее расторжение договора с арендаторами имущества не требует согласования другой стороны. Это законно.

УПЦ МП прибегает к юридическим злоупотреблениям и пытается выставить ситуацию так, мол, территория заповедника находится в их собственности.

Минкульт тоже может обратиться в суд

Руководитель департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин предупреждала, если представители УПЦ МП и дальше будут препятствовать приему-передаче имущества, тогда Минкульт может обратиться в суд, передает Укринформ.

С 30 марта на территории Нижней Лавры будет работать комиссия, которая будет постепенно осматривать 77 объектов, будет производить описание имущества и запечатывать объекты.

Что известно о выселении УПЦ МП