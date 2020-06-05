Віталія Ткаленка, який заявив про мінування мосту Метро в Києві 1 червня, змінили запобіжний захід. Все через психічний стан чоловіка.

Напередодні, 3 червня, Ткаленку обрали тримання під вартою терміном 60 днів без можливості внесення застави. Однак вже 5 червня запобіжний захід змінили, повідомляє УНН.

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Замість перебування під вартою, чоловіка відправили до спеціалізованого медичного закладу. Зробили це за клопотанням київської прокуратури, яке підтримав Дніпровський райсуд Києва

"У зв’язку з його неадекватною поведінкою та схильністю до суїциду було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медичного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку", – пояснила це рішення речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

У спеціалізованому медичному закладі Віталій Ткаленко перебуватиме до 29 липня включно.

Варто відзначити, що ще під час обрання запобіжного заходу захисниця псевдомінера надала суду довідку про нестабільний психоемоційний стан підсудного, який може погіршитись у разі перебування під вартою.

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