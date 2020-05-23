Суддя виправдав чоловіка, якого хотіли оштрафувати нібито через порушення карантинних обмежень

Поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який нібито порушив карантинні обмеження. Він спілкувався з 2 друзями біля кафе у Львові. Однак він вини своєї не визнав і запевнив, що спілкувався з ними на відстані 2 метрів.

Однак суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич не погодився, що у цій ситуації є правопорушення. Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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Річ у тім, що майданчик біля кафе "VIOLIN", де спілкувались чоловіки, не можна назвати сквером. Львівська міська рада ще в 2014 році затвердила перелік скверів у Личаківському районі міста Львова, однак цього майданчику у списку немає.

Чи законно правоохоронці склали адмінпротокол

Поліцейський вирішив, що частина вулиці є громадським місцем лише через наявність там лавочок. Однак Сергій Гирич впевнений, що такі дії правоохоронців є правовим свавіллям. Також суддя звернув увагу, що людина має право на вільне пересування територією України. Воно може бути обмежене лише у випадку, передбаченому Конституцією.

Карантинні обмеження щодо пересування передбачені не Конституцією і не законом, а постановою Кабміну. Тому будь-яке адміністративне покарання за порушення постанови Кабміну буде незаконним,

– розповіла у відеоблозі Ірина Шиба.

"Карантинні обмеження є дійсно необхідним для захисту громадян від пандемії, але вводити ці обмеження, як і покарання за їх порушення, мала через запровадження надзвичайного стану Верховна Рада, яка представляє народ України", – додала вона.

Премію "Честь тижня" отримав Сергій Гирич / Фото скриншот з відео

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" за 23 травня 2020: