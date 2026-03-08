У Сумах прогриміли вибухи

Зранку в неділю, 8 березня, в Сумах прогриміли вибухи. В цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 09:19.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів на північному заході та сході області курсом на Шостку, Кролевець, Білопілля.

Вибух у Сумах прогримів близько 10:12. Вже за кілька хвилин, о 10:16, жителі обласного центру почули повторний звук вибуху.

